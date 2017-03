Vil gi italienske kvinner «mensenpermisjon»

Tiden hvor man måtte dra på jobb med menstruasjonssmerter kan være over - i hvert fall for italienske kvinner.

Lovforslag

Den tiden av måneden bringer ofte med smerter i korsrygg og kramper i underlivet for mange kvinner. Et lovforslag kan gjøre arbeidslivet litt enklere for italienske kvinner med menstruasjonssmerter.

I det italienske parlamentet diskuteres det om italienske kvinner skal få rett til tre dagers betalt fri når de har menstruasjonssmerter.

Lovforslaget ble presentert tidligere i mars, av fire kvinnelige politikere fra det regjerende demokratiske partiet, skriver The Independent.

Lignende lover eksisterer allerede i deler av Kina, Japan og Sør-Korea. Noen få private selskaper, for eksempel Nike, har innført mentruasjonspermisjon for ansatte.

Hyllet og kritisert

Forslaget blir hyllet av lokale medier, som mener det er et positivt steg for å hjelpe den yrkesaktive kvinnen. Den italienske utgaven av kvinnemagasinet Marie Claire beskriver det som «en fanebærer for fremgang og sosial bærekraft».

Men lovforslaget har også kritikere, selv blant kvinnene loven skal beskytte.

Skribent Lorenza Pleuteri uttrykker bekymring i kvinnemagasinet Donna Moderna. Hun frykter at hvis kvinner får innvilget ekstra dager betalt permisjon, kan det gi arbeidsgivere en grunn til å ansette flere menn enn kvinner.

Daniela Piazzalunga, økonom ved forskningsintituttet FBK-IRVAPP, ser både den positive og negative siden av forslaget.

- Kvinner tar allerede fridager på grunn av menstruasjonssmerter, men den nye loven vil tillate dem å gjøre det uten å bruke sykefravær eller andre tillatelser, skriver hun i en mail til The Independent.

Men økonomen påpeker også at en negativ konsekvens kan være at etterspørselen etter kvinnelige ansatte vil bli redusert, eller at kvinner kan bli straffet når det kommer til lønn og videre karriere.

Det er også bekymring for at debatten ender opp med å forsterke stereotypien om at kvinner blir mer emosjonelle når de har mensen. Dette skriver feminist Miriam Goi for Vice Italia.

Kvinnevennlige arbeidslover, likevel sliter kvinner

Offisielt har Italia gode og kvinnevennlige arbeidslover. Fem måneder betalt fødseslspermisjon er obligatorisk for arbeidstakere og arbeidsgivere. I denne perioden får mor 80 prosent av lønnen sin, betalt av staten. Etter dette har begge foreldre rett til å ta seks ekstra måneder med foreldrepermisjon. Dette er valgfritt og 30 prosent av lønnen betales.

Likevel er realiteten at italienske kvinner sliter på jobbmarkedet. Kun 61 prosent av italienske kvinner jobber, som er under det europeiske gjennomsnittet på 72 prosent.

Ifølge en rapport fra Italias nasjonale byrå for statistikk, blir nesten en fjerdedel av gravide arbeidstakere sparket under eller etter svangerskapet - selv om dette er ulovlig.

Selv om lovforslaget om menstruasjonspermisjon vil løse et problem for italienske kvinner, kan det skape enda en unnskyldning for å ikke ansette kvinnene i første omgang.