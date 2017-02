Vil ha 18-årsgrense for hijab, troskapsed for innvandrere, og forbud mot hente-ekteskap

(Dagbladet): Frps programkomité gjør nå siste finpuss på programmet som skal vedtas på partiets landsmøte i april.

En av politikerne som har sendt inn innspill til partiets nye politikk, er Frp-nestor Carl I. Hagen.

Et av de mest kontroversielle forslagene er at innvandrere til Norge skal avkreves en troskapsed til den norske stat før de får norsk statsborgerskap.

Samtidig må de love at de vil gi Norges lover forrang for lover fra opprinnelseslandet.

- Når det da for eksempel er snakk om muslimer, aksepterer de dermed at det er norske lover som gjelder i Norge, og ikke sharialovverket, forklarer Hagen.

Ideen er lånt fra USA, som ifølge Hagen har en lignende praksis allerede. Målet er å luke ut folk som ikke akter å respektere norske lover og verdier.

- Noen vil sikkert si at de er enige og undertegne det, men noen vil kanskje også si fra da om at de ikke er enige, tror Hagen.

Hijab-forslag

Hagen foreslår også en rekke endringer i reglene om bruk av hijab og heldekkende plagg som niqab og burka.

Mens programkomiteen i Frp foreslår å forby hijab på barneskoler, vil Hagen ha hijabforbud gjennom hele grunnskolen og videregående skole, slik at det i realiteten blir en 18-årsgrense for bruk av hodeplagget.

- Jeg mener hijab ikke skal brukes før etter fylte atten år, når folk er myndige. Vil de bruke det etter den tid, er det greit. Hensikten er at foreldre ikke skal kunne få barna sine til å bruke hijab, men at de skal kunne bestemme det selv, forklarer Frp-nestoren, som kan risikere et comeback på Stortinget i høst, etter å ha kapret 4.plassen på lista til Oslo Frp på nominasjonsmøtet i desember, da Aina Stenersen overraskende trakk seg.

Han foreslår også at Frp skal gå inn for forbud om burka og niqab ikke bare på utdanningsinstitusjoner i Norge, men generelt i det offentlige rom.

I det ligger også at han mener det bør innføres forbud mot bruk av «prangende religiøse eller kulturelle plagg som hijab, burka og niqab» for alle offentlige ansatte i arbeidstiden.

Språkkartlegging

Han mener også at partiet må gjøre mer for å sørge at innvandrerbarn i Norge lærer seg norsk før skolestart.

Det skal gjøres ved at norskfødte barn språkkartlegges i 3-årsalderen og at barnevernet gjennomfører pålegg som sikrer at alle kan forsvarlig norsk ved skolestart - for eksempel ved å pålegge foreldre at barn skal sendes i barnehage eller se på norske TV-programmer hjemme.

- Barnevernet har allerede en hjemmel som sier at de kan gjøre det i større grad, men den er foreløpig veldig ny. Jeg mener det må bli slutt på at barn som er født og oppvokst i Norge ikke kan norsk når de starter på skolen, sier han.

Hagen mener også at Frp bør:

Gå inn for et forbud mot henteekteskap, altså arrangerte ekteskap, fordi det er et hinder for integreringen.

At det opprettes norskdrevne og norskfinansierte asylsentre og asylmottak i land i Asia og Afrika, som mottar norsk bistand, hvor nyankomne asylsøkere kan sendes og oppholde seg inntil søknaden er avgjort. Dette mener Hagen skal være en del av den tradisjonelle bistanden til landene.

at familiegjenforening kun innvilges for egen ektefelle (kun en) og barn når familiens livsopphold sikres gjennom egen inntekt.

At innvandrere som mottar offentlig støtte til livsopphold og som nekter deltagelse i norskopplæring, kurs i norske verdier og samfunnsliv og andre integrerings- og arbeidsforbedringstiltak får sterkt redusert eller mister offentlige ytelser.

Sørge for at kommunene har en forsvarlig og overordnet ledelse av integreringsarbeidet med en integreringsetat eller integreringskonsulent som sikrer en god og forsvarlig koordinering og samarbeid med «alle som bidrar til god assimilering/integrering som skoler, barnehager, idrettsforeninger, barnevernet, fritidsklubber, borettslag», osv. Kulepunktet er en av Hagens gamle kampsaker fra Oslo-politikken.

- De tre viktigste er troskapseden, at vi får klarsignal for asylmottak i Asia og Afrika, og dette med språkkartlegging av treåringer, sier han.

- Har fått rundt tusen innspill

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Frp vil ikke si noe om hvorvidt innspillene fra Hagen blir med når partiets programkomite sender sin endelige innstilling til partiprogram til sentralstyret i Frp i neste uke.

Men opplyser at innvandringsområdet er ett av feltene hvor programkomiteen har gjort endringer i siste runde av programarbeidet.

- Vi har fått inn rundt tusen innspill. Noen har vi tatt hensyn til, andre handler om politisk gjennomføring mer enn politikken i programmet. Jeg kommer ikke til å gå inn på hva som er tatt med fra enkeltrepresentanter og ikke, sier Nesvik.

Programkomiteen er nå stort sett enige om et programutkast, og bare renskriving gjenstår før de sender det fra seg.

Dernest skal landsstyret i partiet ta stilling til programmet i starten av mars, og komme med en innstilling til landsmøtet som avholdes på Gardermoen 5.-7.mai.