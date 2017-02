Vil ha 20 års fengsel for mannen som er funnet skyldig i drapet på egen datter (2)

Mannen som knivdrepte sin to år gamle datter på Ellingsrud og som er skyldig i tre drapsforsøk, må få tett opp mot lovens strengeste straff, mener aktor.

- Tiltalte skal dømmes for ett drap, som vi mener er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, tre drapsforsøk og for å ha mishandlet samboeren sin. Da må retten ligge i et område som er nær lovens strengeste straff, 21 års fengsel, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB.

Hans medaktor, politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby, konkluderte i straffeutmålingsprosedyren med å legge ned påstand om 20 års fengsel for den 38 år gamle afghaneren.

Afghaneren ble onsdag ettermiddag kjent skyldig på alle punkter av juryen i Borgarting lagmannsrett. Forsvareren, advokat Espen Wangberg, ba derfor retten om å dømme hans klient på mildest mulig vis.

Særdeles skjerpende

Med sine svar om skyld sier jurymedlemmene at de mener tiltalte våren 2014 gjorde det som står i tiltalen mot ham: Etter å ha banket opp sin daværende samboer i parets hjem på Ellingsrud, gikk han til angrep på kvinnens familiemedlemmer da de forsøkte å komme henne til unnsetning.

I det voldsomme slagsmålet som oppsto på parkeringsplassen ved leiligheten, stakk han sin egen to år gamle datter gjentatte ganger med kniv. Jenta døde.

- Vi mener det er særdeles skjerpende at jenta var svært liten og forsvarsløs, og dessuten at hun lå på sin mors arm da hun ble drept. Dette er selvsagt ekstremt traumatiserende for moren, sier Schei.

Dom om halvannen uke

Afghaneren kom til Norge i 2009. Han fikk midlertidig oppholdstillatelse, men i 2013 kom det endelige avslaget. Han hadde derfor et utvisningsvedtak hengende over seg med frist til å forlate landet i februar 2014, altså et par måneder før drapet.

Da saken gikk for Oslo tingrett, ble 38-åringen dømt til 20 års fengsel for drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han ble også dømt i tingrett til å betale samboeren og de andre fornærmede oppreisning på til sammen 900.000 kroner, hvorav kona får 300.000 kroner.

Borgarting lagmannsrett har nå avsluttet hovedforhandlingen. Domsavsigelse skjer enten i slutten av neste uke eller i starten av uka etter.

NTB.