Vil ha borgervern på Værøy: - Politiet gir faen

VÆRØY / OSLO (Dagbladet): - Hva legger politiet til grunn når de skal rykke? Vold? Drap? Politiet gir faen.

Lofotværing og daglig leder av selskapet Lofoten Viking AS, Arne Mathisen, raser mot politiet, etter at politiet ikke rykket ut til øya etter innbrudd mot to bedrifter forrige uke.

I et av innbruddene skal en person ha tatt seg inn på et soverom med et brannapparat mens to personer lå og sov. I tillegg skal samme mistenkte gjerningsperson ha gjort store materielle skader.

- Det er ikke de materielle skadene jeg bryr meg om, men at politiet faktisk ikke bryr seg om det som har skjedd. Værøy er en trygg plass. Derfor blir jeg overrasket over at de ikke kommer når det først skjer noe her, sier Arne Mathisen, som er daglig leder for et av selskapene det ble begått innbrudd mot, til Dagbladet.

Mathisen forteller at store mengder vann var i lokalene fredag morgen forrige uke, da gjerningsperson angivelig skal ha brukt en brannslange, ødelagt en heis og revet ned taket i fiskefabrikken. Mathisen anslår at å reparere skadene vil komme til å koste fra 200 000 til 400 000 kroner.

Anmeldt politimesteren

Værøy er en liten kommune som ligger ytterst i Lofoten, midt uti havgapet. På øya finnes det ikke politi.

Politiet i Nordland har bestemt at det er først våren 2018 at øya skal få eget politi, etter at øyas politibetjent gikk av med pensjon i vår, ifølge Avisa Nordland. Fram til den tid, er det politiet på naboøya Røst, som ligger drøye 40 kilometer unna, som har ansvar for Værøy.

Som følge av at politiet ikke rykket ut til skadeverk hos bedriften, har fiskebedriften Lofoten Viking AS ved Arne Mathisen anmeldt politimesteren i Nordland for unnfallenhet i tjenesten. Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Dagbladet har lest anmeldelsen til Mathisen. I anmeldelsen henvises det også til innbrudd på gjestehuset Fiskarheim Havly natt til fredag forrige uke.

- Sto over senga til et par

Når Dagbladet ankommer gjestehuset torsdag, er et knust vindu dekket med plast. Svein Tommie Hardy, som driver Fiskarheimen Havly, forteller at han fredag morgen våknet til en telefon fra politiet.

- Da jeg fant ut hvem som hadde ringt meg, måtte jeg ned på Havly for å sjekke hva som hadde skjedd. Da fikk jeg sjokk. Et vindu var knust, hele korridoren var tilgriset med pulver fra brannslukningsapparatet, sier Hardy til Dagbladet.

Hardy var ikke selv til stede under innbruddet, men forteller at han har blitt fortalt av gjestene hva som skjedde.

- Gjerningspersonen hadde kjent på alle dørene om de var låst. Alle gjestene som lå der, hadde låst dørene sine, bortsett fra et par fra Tyskland. Da hadde vedkommende gått inn og paret hadde våkna av at mannen sto over senga med et brannslukningsapparat. Da sprang de ut. Etterpå kastet gjerningspersonen apparatet ut et annet vindu, forteller Svein Tommie Hardy.

Svein forteller at han har anmeldt forholdet, men sier at han ikke har hørt noe fra politiet.

- Jeg har ikke fått et saksnummer en gang, sier han og fortsetter:

- At politiet ikke har betjenter her i ferien, forstår jeg, men de bør rykke ut når en sånn situasjon oppstår.

Borgervern

Arne Mathisen sier han vil ha borgervern på øya som følge av hendelsene.

- Værøy er en trygg plass, men nå sitter folk inne med låste dører og er utrygge. Primæroppgaven til politiet er å beskytte innbyggerne i kongerike Norge, men når de ikke er her, blir folk utrygge. Da må vi ha borgervern. Vi har ikke noe annet valg når politiet gir faen, sier Arne Mathisen og fortsetter:

- Det er lovløse tilstander her. Folk kan nærmest gjøre hva de vil, uten at politiet tar dem, i hvert fall med det første.

Borgervern er et frivillig ordensvern eller liknende privat virksomhet som har som formål å opprettholde ro og orden på offentlig sted, og er et alternativ eller et supplement til politiet, ifølge Store Norske Leksikon.

Kontroll på mistenkte

Mathisen forteller at han har vært i telefonavhør med politiet etter at han anmeldte forholdet, men at politiet ikke har vært på øya i etterkant av saken. Mathisen sier han har tatt vare på blodspor, dersom det skulle være av interesse for politiet.

Mandag bekreftet politiet overfor Lofotposten at de har kontroll på en mistenkt person. Det er en mannsperson og vedkommende befant seg i Bodø på mandag.

Arne Mathisen sier at han ikke tør å tenke på hva som kunne ha skjedd, dersom det var folk på jobb. Innbruddet skjedde natt til fredag forrige uke, og vaskehjelpen skal ha gått en halvtime før innbruddet skjedde.

- Det er bestemt at det skal være politi her, og da må det være det også, sier Arne Mathisen.

Ordfører: - Uholdbart

Dagfinn Arntsen, ordfører i Værøy (KrF), forstår frustrasjonen overfor de berørte i denne saken.

- De berørte ble overlatt til seg selv i flere døgn, og det skaper nok grobunn for mange tanker, som borgervern. De er fortvilet over å være i en presset situasjon, som man normalt sett blir hjulpet i. Jeg forstår frustrasjonen og forstår at det er mye engstelse, sier Arntsen til Dagbladet.

Ordføreren sier at han ikke støtter forslaget om borgervern, men sier at de har vært tydelig overfor politiet at de ønsker å ha politi på øya, etter at øyas politibetjent pensjonerte seg i vår.

- Det er uholdbart at det ikke er politi på øya. Vi mangler den akutte beredskapen på øya. Politiet skal også drive med forebyggende arbeid, og det har stor preventiv virkning. Det føles nok for mange som en utfordring at politiet ikke er til stede, sier ordfører Dagfinn Arntsen.

Krever politi til stede neste uke

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier i en uttalelse i en e-post til Dagbladet at de skal ta tak i saken med en gang.

- Det er politiets oppgave å sørge for lov og orden. Vi skal selvfølgelig ikke ha lovløse tilstander eller borgervern. Derfor legger jeg til grunn at Nordland politidistrikt sørger for bemanning fra og med neste uke. Jeg må understreke at ressursdisponeringen i Nordland politidistrikt er politimesterens ansvar. Denne regjeringen har styrket politiets budsjetter hvert år etter at den tiltrådte, sier Amundsen.

Han sier at Nordland politidistrikt ble styrket spesielt i statsbudsjettet og at han også legger til grunn at Værøy lensmannskontor vil få en polititjenestemann på permanent ordning på plass før 2018, fordi det er besluttet at Værøy lensmannskontor er et tjenestested i Nordland politidistrikt.

- Jeg har fått opplyst av fungerende politimester i Nordland at det ikke er politireformen som er årsaken til at det ikke har vært bemanning på Værøy den siste tiden, sier Per-Willy Amundsen.

Politiet: - Politi der neste uke

Dagbladet har forelagt politiet i Nordland all kritikk som er rettet mot politiet i denne saken. I tillegg har Dagbladet sendt en rekke spørsmål til politidistriktet.

Fungerende politimester Arne Hammer sier i en e-post til Dagbladet at de har gjort en rekke etterforskningsskritt i de to aktuelle straffesakene, og bekrefter at de har en mistenkt i saken.

- Allerede fra neste uke er det planlagt mer politiressurser på Værøy. De påfølgende ukene vil det gjennomføres kontordager på Værøy slik at kontoret har åpningstid hver uke, sier Hammer.

Den fungerende politimesteren sier han har forståelse for frustrasjonen som enkelte på Værøy har med den framstillingen som saken har fått.

- Politiet i Nordland har som mål å kunne ha en god polititjeneste også på Værøy, på lik linje med de øvrige stedene i Nordland. Det er ikke noe strid mellom lokalbefolkningens ønske og vårt mål om polititjenesten på Værøy, sier Arne Hammer til Dagbladet.