Vil ha Nord-Korea tilbake på terrorliste etter dette drapet

(Dagbladet): For ni år siden fjernet USA Nord-Korea fra sin liste over land som støtter terrorister. Nå krever både demokrater og republikanere at landet havner tilbake på lista, ifølge The Guardian.

Avisa skriver at det antatte attentatet mot Kim Jong-nam er årsaken.

Tverrpolitisk kampsak

Malaysisk politi pågrep i går en nordkoreansk mann i forbindelse med drapet på halvbroren til diktator Kim Jong-un. Jong-nams død har ført til at flere politikere vil revurdere om Nord-Korea støtter terrorvirksomhet.

- Vi skulle aldri ha tatt dem av lista i utgangspunktet, sier Brad Sherman, kongressmann for Demokratene, ifølge The Guardian.

Må bevise terror

Sherman får støtte av Colorado-senator Cory Gardner.

- Dette drapet viser nok en gang Nord-Koreas sanne natur, sier republikaneren.

Hvis meningsfellene skal vinne fram, må de bevise at Nord-Korea «gjentatte ganger har støttet internasjonal terrorisme».

Så sent som i sommer kom USAs utenriksdepartement fram til en annen konklusjon. Denne gikk ut på at Nord-Korea ikke hadde bidratt til terror siden 1987.

Kinesisk kullstans

Dersom konklusjonen nå blir en annen, vil Nord-Korea havne i selskap med Iran, Sudan og Syria. Dette vil igjen påføre ytterligere press på regimet i landet.

Nord-Korea var allerede blant verdens mest sanksjonerte land før Kina i natt stanset all kullimport fra landet.

Dette etter at USAs utenriksminister, Rex Tillerson, etterspurte mer press på Nord-Korea fra verdens mest folkerike nasjon.

- Importstansen er på linje med FN-sanksjonene innført mot kommunistregimet i november. Disse var svar på landets femte atomvåpentest, heter det i en uttalelse fra det kinesiske handelsdepartementet.

Rammer Nord-Korea

Kina la ned forbud mot kullimport fra Nord-Korea i april, men restriksjonene tillot noe import for privatpersoner, ifølge NTB.

Nyhetsbyrået skriver at Kina er Nord-Koreas største kilde for handel og nødhjelp.

Søndagens avgjørelse vil frata Pyongyang en viktig kilde til utenlandsk valuta.