(Dagbladet): Det italienske parlamentet behandler i disse dager et lovforslag som vil gi alle landets arbeidsgivere mandat til å gi sine kvinnelige ansatte tre dagers menstruasjons-fri hver måned. Et forslag som har skapt mye debatt.

Dersom lovforslaget, som ble fremmet av fire parlamentspolitikere fra det regjerende Partito Democratico, går gjennom, vil Italia bli det første europeiske landet med en slik lov.

En rekke medier har hyllet forslaget, og mener det er et positivt tiltak for kvinner som opplever menstruasjonssmerter, og kvinnemagasinet Marie Claire gikk ifølge Independent så langt som å omtale forslaget som «en fanebærer for framskritt».

Høy ledighet

Men ikke alle er like positive. Det er også de som peker på at dette kan være skadelig for nettopp kvinnene loven er ment å beskytte.

Italienske kvinner sliter allerede med deltakelse på arbeidsmarkedet, og det er de som mener dette kan gjøre det enda mindre attraktivt for arbeidsgivere å ansette kvinner.

Ifølge tall fra Eurostat er det bare 47,2 prosent av kvinner mellom 15 og 64 som deltar på arbeidsmarkedet. Til sammenlikning var gjennomsnittet for EU 60,4 prosent i 2015.

I Norge er dette tallet 73 prosent, og bare Island og Sveits har høyere andel kvinner i arbeid.

- Kan straffe seg

Og at kvinnene i Italia er en utsatt yrkesgruppe, er det ingen tvil om.

Ifølge tall fra det nasjonale statistikkbyrået ISTAT får nesten hver fjerde kvinne sparken under eller rett etter at de har blitt gravide - dette til tross for at det er ulovlig.

Den nye lovgivningen kan gi arbeidsgivere ytterligere «en unnskyldning» for å ikke ansette kvinner.

- Damer tar allerede fridager som følge av menstruasjonssmerter, men med den nye loven kan de gjøre det uten sykemelding eller andre former for tillatelse. Jeg vil ikke utelukke at dette kan få negative konsekvenser da etterspørselen etter kvinnelig arbeidskraft kan synke. Det kan straffe seg både i form av lønn og karrieremuligheter, sier økonom Daniela Piazzalunga ved forskningsinstituttet IRVAPP.

Miriam Goi, som skriver for italienske Vice, peker også på at loven kan virke mot sin hensikt.

- Den kan forsterke inntrykket av at kvinner er mer følsømme når de har menstruasjon.

Flere eksempler

Selv om lovforslaget er nytt, både i Italia og i Europa generelt, er det innført lignende ordninger andre steder i verden.

I januar i år ble det kjent at Zambia har innført en «morsdag» hvor kvinner kan ta en dag fri om de ikke føler seg bra. Det skriver BBC.

Det er derimot strenge krav til hvordan denne fridagen brukes, og om det kan bevises at vedkommende ikke er syk, kan det ende med sparken.

I Japan har det vært en grunnlovsfestet rettighet siden 1947, men her velger mange å ikke ta ut fridagene i frykt for å bli sett på som svake. Det skriver The Guardian.

Sportsutstyrprodusenten Nike innførte også en liknende praksis i 2007.

«Pysjdag»

Også her hjemme er det enkelte arbeidsplasser som har innført noe utradisjonelle fridager.

Heidi Krohn Olsen, sjef for interiørarkitektbedriften Krohnark, fortalte i fjor til Dagbladet om begrepet «Pysjdag». Det fungerer sånn at de ansatte kan sende henne en sms med teksten «pysj» og bli hjemme uten at det stilles noen spørsmål.

- Jeg er aldri syk, men det var dager jeg ville ta en tur i marka istedet for en tur på jobben, for å hente litt energi. Og da tenkte jeg at jeg umulig kan være unik. Vi har for ordens skyld tre dager i året man kan ta en pysjdag, sa hun til Dagbladet.

- Det tas ikke ut i tide og utide. Men når det tikker inn en tekstmelding om pysjdag er det alt, da trenger jeg ikke noe mer