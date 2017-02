Vil la «fitta flagre» under årets 8. mars-tog

(Dagbladet): Parolemøtet i forkant av årets 8. mars-tog ble i kveld arrangert i Oslo. Her diskuterte de frammøtte hvilke paroler som skal pryde det tradisjonsrike toget - et tema som tidligere har framprovosert voldsom debatt.

«La fitta flagre»

Og nå er det klart - blant årets 8. mars-paroler ligger blant annet en kritikk av intimkirurgi. Et økende søkelys på kvinner som gjør kosmetiske inngrep i sitt underliv gjorde at parolen «La fitte flagre fritt - nei til kosmetisk intimkirurgi» ble vedtatt og dermed blir å finne i 8. mars-toget i Oslo i år.

Menn har ikke stemmerett på møtet, og grunnet plassmangel i møterommet ble menn også bedt om å forlate salen. Dagbladet er kjent med at minst én mann valgte å følge oppfordringen.

Parolemøtet fikk massiv oppmerksomhet i fjor da tv-personlighet Kari Jaquesson oppfordret medlemmer fra Unge Venstre om å suge pikk ti ganger om dagen for å sette seg inn i hverdagen til en prostituert. Utspillet kom etter deltakerne fra Unge Venstre ønsket å erstatte parolen som støttet opp om sexkjøpsloven.

Også i år var det hetest debatt rundt sexkjøp. Parole 12 i årets tog lyder «Håndhev sexkjøpsloven - bedre hjelpetiltak» og Anna Dåsnes, leder i Unge Venstre Oslo, som altså fikk passet påskrevet av Jaquesson i fjor, var igjen blant dem som ønsket å endre parolen til å ikke omhandle sexkjøpsloven.

Forberedt på sexkjøpstap

Dåsnes ble nedstemt: Også i år kommer 8. mars-toget til å støtte opp om forbudet mot å kjøpe sex.

- Det var jeg forberedt på. Vi foreslo å ha med et punkt som understreker behovet for å hjelpe sexarbeidere. Det er viktig å bedre deres hverdag, og Amnesty er blant dem som har påpekt at en lov mot sexkjøp ikke hjelper dem som selger sex. Å forby sexkjøp risikerer å kaste sexarbeidere ut av hjemmene sine, det risikerer også at sexarbeidere er redd for å dra til politiet for å anmelde kriminelle forhold, forteller Dåsnes til Dagbladet.

Dåsnes hadde selskap av Venstre-leder Trine Skei Grande under årets parolemøte. Det var i etterkant av Jaquessons verbale knytteneve til Unge Venstre-jentene at Skei Grande lovet å delta på årets møte. Ikke som barnevakt, som hun selv presiserte, men for å støtte sine egne og deres mer liberale syn i kvinnesaken.

- Det er mye som er oppnådd fordi damer stiller opp for hverandre. Hvis disse jentene trengte en body-guard hadde de tatt med en annen enn meg. Derimot har jeg en god barm å gråte på dersom man opplever noe kjipt, sa Skei Grande til Dagbladet tidligere idag.

- Plikt å møte opp

Dåsnes innrømmer at hun ikke forventet å få gjennomslag for sin parole under møtet, og forventet at flertallet ville støtte opp om sexkjøpsloven. Likevel regner hun ikke timene hun brukte på møtet som bortkastet.

- Nei. Vi er mange som ser at sexkjøpsloven ikke fungerer, så det er en plikt for meg å møte opp og vise ansikt. Debatten i år var ryddig og saklig. Jeg er glad vi ikke fikk tilstander i år som vi fikk i fjor.

Under møtet i 2016 ble Dåsnes som kjent bedt om å suge pikk ti ganger daglig av TV-personlighet Kari Jaquesson, som glimret med sitt fravær under årets parolemøte. Dåsnes innrømmet at hun var glad for at årets debatt gikk roligere for seg.

- Jeg vil anbefale en liten studietur til Belgia og Tyskland for å se hvor nydelig det foregår i disse ordnede formene. Også syns jeg du skal prøve å suge pikk ti ganger i døgnet i et helt år, for å se hvor gøy det er å selge sex, sa Jaquesson den gang.

Utsagnet fikk umiddelbart voldsom oppsikt og ble omtalt av Dagbladet også den gang.

Arbeidsutvalgets forslag til en parole med «nei til frontfagsmodellen» ble forøvrig fjernet.

Her er parolene 8. mars-komiteen innstilte på etter debatt og votering i kveld:

Kamp mot vold og voldtekt - rettssikkerhet for kvinner (hovedparole)

Beskytt likestillingsloven!

Bruk omvendt voldsalarm.

Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag

Opp med kvinnelønna nå!

Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid - nei til ubetalte praksisplasser.

Ja til trygg og livslang pensjon for alle!

Feminismen er grenseløs – vern til kvinner på flukt.

Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner!

Støtt FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet!

Frihet til å være seg selv-ja til kjønnsmangfold



Håndhev sexkjøpsloven – bedre hjelpetiltak.

Stopp Pornokulturen – bedre seksualundervisning nå!

Nei til kommersialisering av kvinnekroppen.

Styrk kvinnekampen - øk støtten til kvinneorganisasjoner.

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur.

Kvinneliv er viktig – likestilling i det medisinske systemet!

La fitta flagre fritt - nei til kosmetisk intimkirugri.

Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort & gratis prevensjon!

Bedre barseltilbud - la kvinner få tid og rom

Til sammen 168 paroler var nominert til årets 8.mars-tog.