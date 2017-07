Vil marsjere på hemmelig sted i Østfold til helga. - Vårt blod og vår rase står helt sentralt

(Dagbladet): En høyreekstrem gruppering som kaller seg Aksjonsgruppe Ytringsfrihet, hevder de skal marsjere på ukjent sted i Østfold førstkommende lørdag. Det opplyser deres talsmann Morten Lorentzen (53) til Dagbladet tirsdag kveld.

« Vi er for fri selvbestemmelse i eget land - det være seg om man er neger [sic], vietnameser, kurder eller nordmann. » Morten Lorentzen (53), talsmann for Aktivistgruppe Ytringsfrihet

- Vi har invitert mennesker fra en rekke partier og organisasjoner fra hele Europa, sier Lorentzen.

Han understreker at det er viktig å avholde marsjen 29. juli, fordi det er olsokaften.

- Hvorfor vil du ikke si hvor markeringen vil finne sted?

- Vi ønsker ikke politinærvær, og vil ikke risikere at hus blir brent ned på grunn av voldelige venstrefanatikere, sier 53-åringen.

Forbudt av politiet

Den planlagte demonstrasjonen er den tredje annonserte høyreekstreme markeringen i Østfold denne måneden - de to første er stanset av politiet.

Først fikk det selverklærte nynazistpartiet Den nordiske motstandsbevegelsen muntlig ja til å holde en demonstrasjon i Fredrikstad lørdag, før politiet, av frykt for vold mellom dem og antifascistiske motdemonstranter, satte ned foten.

Deretter søkte Lorentzen, på vegne av Aksjonsgruppe Ytringsfrihet, om å få holde en markering i Fredrikstads gamleby dagen etter. Også dette arrangementet ble forbudt, «av hensynet til sikkerheten for demonstrantene, eventuelle motdemonstranter og publikum for øvrig».

Politiet i Fredrikstad opplyser at de uansett styrker bemanningen når de planlagte demonstrasjonene skulle gått av stabelen.

« Fokuset på 'vårt blod og vår rase' er i tråd med tradisjonell nynazisme. » Øyvind Strømmen, frilansjournalist og forfatter

- Vi har ekstra mannskaper på jobb hele helga, og skal ha et nytt møte onsdag for å oppdatere oss på situasjonen, sier Ivar Prestbakken, fungerende stasjonssjef ved Fredrikstad politistasjon, til Dagbladet.

Politiet vil ikke si noe spesifikt om Lorentzen.

Kjent høyreekstremist

Morten Lorentzen har i en årrekke vært kjent skikkelse i det norske høyreekstreme miljøet, og var ifølge Filter Nyheter sentral i hvit-makt-bevegelsen Blood & Honour på 90-tallet, under navnet Morten Bakke.

Avisa observerte Lorentzen blant de marsjerende nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen under en markering i Falun 1. mai i år, men 53-åringen hevder overfor Dagbladet at han verken er nynazist eller har koblinger til organisasjonen.

- Vi arbeider på et helt annet plan enn Motstandsbevegelsen, sier han.

- Men hva gjør du da på bildet fra Falun?

- Jeg støtter partier eller grupper som setter søkelyset på problemene Norge står overfor i dag. Samfunnet er ikke bygd på demokratiske prinsipper.

Etnopluralisme

Lorentzen forklarer at Aksjonsgruppe Ytringsfrihet kjemper for «nasjonal selvstendighet og et fredelig, fritt og uavhengig norsk Norge».

- Vårt blod og vår rase står sentralt. Den nordiske germanske rasen utgjør knapt 7 prosent av verdens befolkning, og masseinnvandringen blander ut vårt blod, sier han.

53-åringen sier han bekjenner seg til etnopluralisme - oppfatningen av at raser og etniske grupper må holdes atskilt for å unngå genetisk og kulturell sammenblanding. Tankesettet er utbredt i nasjonalistkretser og er av kritikere beskrevet som «nyrasisme» og «kulturrasisme».

Lorentzen beskriver Aktivistgruppe Ytringsfrihet som en «femmannsgruppe», der de andre medlemmenes identitet beskyttes.

- De har bl.a. posisjoner i næringslivet, sier han.

- Tradisjonell nynazisme

Frilansjournalist og forfatter Øyvind Strømmen har de siste åra kartlagt høyreekstreme og jihadistiske miljøer. Han sier Lorentzens uttalelser tydelig plasserer ham politisk og ideologisk.

- Fokuset på «vårt blod og vår rase» er i tråd med tradisjonell nynazisme, og minner jo om det Lorentzen har holdt på med tidligere, sier Strømmen til Dagbladet.

Han forklarer at etnopluralisme som idé ble utviklet av den såkalte nouvelle droite (nye høyre)-bevegelsen i Frankrike på 1970-tallet.

- Kort fortalt argumenterer man med at ulike grupper er likeverdige, men at de må leve separat, for å ivareta mangfoldet. Slik forsvares både innvandringsmotstand og raseskillepolitikk, sier Strømmen.

Han legger til:

- Det er en idé som har vunnet gehør i ulike typer høyreradikale og høyreekstreme miljøer, f.eks. hos de såkalte identitære. Men den har ikke vært en del av ideene til den såkalte Motstandsbevegelsen.

- Avhengig av svensker

Strømmen mener det godt kan tenkes at høyreekstreme planlegger en marsj til helga, på tross av forbudet.

- Det norske miljøet i seg selv er lite, og størrelsen på et eventuelt arrangement er nok avhengig av om det kommer tilreisende svensker. Det er derfor langt fra utenkelig at man vil forsøke seg på et arrangement annetsteds i Østfold, sier han.

Han minner om at en håndfull representanter for Den nordiske motstandsbevegelsen allerede i juni gjennomførte en markering i Fredrikstad, som en slags protest mot politiets forbud om marsj.

- De har også et uttalt mål om å «erobre gata», sier Strømmen.