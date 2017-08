Vil på Stortinget: Alliansen-lederen bekrefter kontakt med nasjonalistgruppe, og hylles av kjent ekstremist

Tore Bjørgo, professor ved Universitetet i Oslos senter for ekstremismeforskning, sier til Dagbladet at en av grunnene til at ulike grupper på ytre høyre fløy har kontakt med hverandre er at miljøet er lite.

Men han legger til at det norske ekstremhøyre har fått et oppsving etter Donald Trumps suksess i USA, og at synspunkter som de Hans Jørgen Lysglimt Johansen står for har betraktelig større oppslutning i andre europeiske land.

- Hva vet du om Frie Nasjonalister?

- Frie Nasjonalister er en gruppe som har vokst fram på Facebook den siste tida, og som også har kontakter inn i flere ulike miljøer på ytre høyre fløy. Jeg vet at blant annet sentrale personer i Odins soldater har vært koblet til den. Flere av medlemmene sogner mer mot nasjonalsosialisme og nynazisme, mens andre lener seg mot nasjonalisme, sier Bjørgo.

Han har i en årrekke forsket på ekstremistmiljøer i Norge og utlandet.

- Hovedtendensen vi ser, som er mer og mer synlig, er at vi ser en slags tredeling av de høyreekstreme miljøene, sier Bjørgo til Dagbladet.

- Du har tradisjonelle nasjonalsosialister – nynazister, som er Hitler-tilhengere, raserevolusjonære og mest opptatt av jødene. Så har du tradisjonelle antiislamister, som er opptatt av kampen mot islam og kulturnasjonalisme. Den tredje gruppa er etniske nasjonalister, som i betydelig grad er opptatt av rase, og knytter nasjonalisme til rasebevissthet. Jeg føler Lysglimt Johansens uttalelser trekker mot denne tredje gruppa, sier Bjørgo.

- Siste gruppe kan også knyttes mot «identitærbevegelsen», som er svært framtredende i Sverige, Østerrike, Tyskland og Frankrike. Disse har et syn som minner om apartheid-tenkning – de er opptatt av rasene skal holdes adskilt. – de er opptatt av rasene skal holdes adskilt. «Alt-right»-bevegelsen, som var viktige for Trump i USA, er den amerikanske varianten av dette. Det norske miljøet kjennetegnes av at de er veldig få – det er lite plass til høyre for Fremskrittspartiet. Demokratene er kanskje det eneste partiet som har klart å klamre seg fast. Partier som Hvit Valgallianse, Fedrelandspartiet og Vigrid eksisterer ikke lenger. Jeg tror også at mange islamkritikere vil holde god avstand til Lysglimt Johansens uttalelser.