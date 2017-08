Vil sette folks sparepenger i spill

Finansavisen: - Vi kobler småsparere med lønnsomme vekstselskaperog gir inntil 15 prosent avkastning, sier gründer og daglig leder Geir Atle Bore i FundingPartner til Finansavisen.

Folkefinansiering

Crowdfunding, eller folkefinansiering, er begrep som begynner å feste seg. Nå er crowdlending, eller folkelån, det nye store.

- 14 prosent av alle lån i Storbritannia er nå slike folkelån, sier daglig leder Geir Atle Bore i FundingPartner, som snart skal på luften med denne tjenesten for første gang i Norge.

Bakgrunnen er at mange små- og mellomstore bedrifter sliter med å få lån. Det er blitt vanskeligere enn tidligere på grunn av bankenes økte krav til sikkerhet, og så godt som ingen rom for bankansatte å ta personlige avgjørelser eller for lånesøker å være på godfot med banksjefen. Samtidig sliter mange investorer med å finne gode investeringsmuligheter.

Kutter ut banken

- Basert på det vi ser i England, får småsparerne i snitt en avkastning på mellom 7 og 8 prosent etter tap og kostnader, sier Bore og fortsetter:

- FundingPartner kutter ut banken som et fordyrende mellomledd. Når godkjenningen fra Finanstilsynet er på plass, vil vi koble småsparere sammen med lønnsomme vekstselskaper som trenger lån.

Selskapene småsparerne kan investere i, må ha minimum to års regnskapshistorikk, og de skal fortsette å vokse.

En ny kake

- Vi har utviklet en egen kredittmodell, og investorene putter inn fra 1.000 til 10 millioner kroner i hvert tilgjengelige lån på vår portal, til en rente på mellom 5 og 20 prosent, sier Bore, som legger til at FundingPartner selv tar 1 prosent i forvaltningshonorar.

Typisk låneperiode er ett til to år, men lånene kan løpe fra et halvt år til fem år.

- Denne typen folkelån fortsetter å vokse i England, og vi kan bli blant landets fem, seks største låneformidlere. Men vi kommer ikke til å ta markedsandeler fra bankene, for dette er en ny «kake», et nytt produkt som ikke finnes fra før, sier Jørund Thomassen Gjesvik.

Han er ansvarlig for markedsføringen av FundingPartner og har blant annet erfaring fra Geelmuyden Kiese. Nå tar han en master på NHH ved siden av fulltidsjobben i FundingPartner.

