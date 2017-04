Ville at eksmannen skulle være lykkelig på dødsleiet: Fortalte at Donald Trump blir stilt for riksrett

(Dagbladet): Etter lengre tids sykeleie døde Michael Garland Elliott 6. april i år. Amerikaneren ble 75 år gammel og forlot denne verden omringet av sine venner.

Han døde lykkelig etter å ha blitt fortalt det han helst ville høre.

- Jeg fortalte ham at alt kom til å gå bra. Og at Donald Trump hadde blitt stilt for riksrett, sier Teresa Elliott til The Washington Post.

Tidligere ektefeller

Teresa Elliott var tidligere gift med Michael Garland Elliott. Etter at ekteskapet røk, forble de to gode venner, men hun rakk ikke fram til sistnevntes hjem utenfor byen Portland i delstaten Oregon før han døde.

Beskjeden om Trumps fiktive riksrett ga hun ham over telefonen, og det skal ha vært det siste Michael Garland Elliott hørte før han døde. Han ble lykkelig etter å ha fått beskjeden, ifølge minneordet om han publisert i avisa The Oregonian.

«Da han hørte det tok han sitt siste forsiktige pust, og så var hans arbeid på jorda over», heter det i minneordet.

De andre vennene som var ved Michaels side da han døde, beskrev overfor Teresa at etter han hadde fått riksrett-beskjeden «slappet han helt av, tok sine siste pust, og forsvant hen».

«Motbydelig individ»

75-åringen skal ha vært en livslang tilhenger av Det demokratiske partiet i USA, et av to store partier. USAs president Donald Trump er fra Det republikanske partiet, men det var ikke partiet som opprørte Michael Garland Elliott - det var Trump.

Teresa Elliott forteller til The Washington Post at den avdøde 75-åringen beskrev Trump som et «motbydelig individ». 75-åringen skal i tillegg ha vært svært opprørt over det nåværende politiske klimaet i USA som mildt sagt kan karakteriseres som polarisert.

På spørsmål om nøyaktig hva ved Trump 75-åringen synes var så galt, svarte hans tidligere kone:

- Ikke noe som kan stå på trykk.



Golffrelst

I minneordet om 75-åringen beskrives han som en golffrelst Porsche-entusiast. Han skal ha eid et dusin forskjellige modeller av det tyske sportsbilmerket i løpet av sitt liv, mens han største kjærlighet skal altså ha vært golf.

Det siste tiåret skal helseplager imidlertid ha fratatt ham muligheten til å spille, noe han skal ha akseptert med eleganse og humor, ifølge minneordet. Slik var han ikke alltid på golfbanen, heter det imidlertid i samme minneord.

Etter et spesielt frustrerende slag havnet en av golfkøllene hans i et tre. Noen øyeblikk seinere fikk den ensomme golfkølla i treet selskap av alle de andre golfkøllene i bagen.