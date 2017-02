Vindmillioner blåser bort

(Finansavisen): Prisen på elsertifikater er i fritt fall. Hvis ikke prisen kommer opp igjen, vil Statskrafts inntekter fra milliardinvesteringen i Midt-Norge falle med godt over 300 millioner kroner årlig, skriver Finansavisen mandag.

- Det er ganske dramatisk det som skjer i elsertifikatmarkedet om dagen. Fortsetter prisen å ligge på dette nivået kan det bli blodig for mange vindkraftselskaper, sier partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group til Finansavisen.

Økt produksjon av fornybar kraft

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked, som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Frem til 2021 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 terrawattimer (TWh).

I fjor høst lå prisen på elsertifikater, også kalt grønne sertifikater, i det nordiske markedet på rundt 150 svenske kroner. Ifølge Finansavisen ligger prisen i dag under 50 svenske kroner. Dette prisfallet slår rett inn i bunnlinjen til selskaper som benytter denne støtten til å investere i fornybar energi.

- Forklaringen på dette prisfallet er at det ser ut til å bli investert mer enn målsetningen på 28,4 TWh. At elsertifikatprisen nå er lav, viser at markedet fungerer. Det sørger for at investeringen går ned, sier Rennesund til Finansavisen.

Var ikke lønnsomt

Et av prosjekt som benytter seg av denne subsidieordningen er Statkrafts vindkraftutbygging i Midt-Norge til minst 11 milliarder kroner. For akkurat ett år siden sa Statkraft-styret ja til gigantinvesteringen, men veien frem til en endelig beslutningen var både lang og kronglete.

- Elsertifikatene var en nødvending forutsetning for å ta investeringsbeslutningen for ett år siden, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft til Finansavisen.

Et prisfall på 100 kroner betyr alt annet like at Statskrafts vindparker i Midt-Norge vil få redusert sine inntekter med 340 millioner kroner i året.

