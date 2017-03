Vindusvaskeren falt 144 meter før han smalt i asfalten - og overlevde

(Dagbladet): - Bare halvparten av alle mennesker som faller fra fjerde eller femte etasje overlever fallet. Fra 10 etasjer er man så godt som sjanseløs. Denne fyren skulle aldri overlevd, sa legen Sheldon Teperman ved Jacobi Medival Centre til New York Post i 2007.

Det er unektelig en helt spesiell historie. For vindusvaskeren Alcides Moreno trosset alle odds da han overlevde et fall fra 47. etasje i en av New Yorks ikoniske skyskrapere.

7. desember 2007 er en dag som Alcides Moreno husker lite fra, men likevel en dato han vil bære med seg resten av livet. Sammen med lillebroren Edgard tok han heisen opp til øverste etasje i skyskraperen Solow Tower i New York. 144 meter over bakken klatret de begge opp i den utvendige heisen som var ment å senke dem sakte ned langs byggets side.

- Kabelen løsnet på venstre side først. Det var der broren min sto. Han ramlet over enden og falt helt til bakken, sier Alcides Moreno til BBC, som har snakket med ham over ni år etter ulykken.

Døde momentant

Lillebror Edgard raste mot bakken, i en hastighet som er beregnet til 193 kilometer i timen. Sekunder seinere løsnet hele heisen, og Alcides stupte selv mot bakken.

Redningsmannskapene som sto på bakken kunne ikke gjøre noe for Edgard, som døde momentant. Men like ved lå Alcides Moreno. Sammenkrøpet i en haug med bøyde jernstenger holdt han fortsatt fast i restene av stillaset. Han pustet fortsatt, og skal ha forsøkt å reise seg - uten hell, skriver BBC.

Alcides ble forsiktig lagt over på en båre, før han i all hast ble kjørt til sykehus der han ble lagt i en kunstig koma. I løpet av de neste dagene og ukene gjennomgikk han 16 operasjoner, blant annet for å behandle ti brukne ben, kollapsede lunger, skadde nyrer, en blodpropp i hjernen og flere andre skader, ifølge New York Post.

- Et medisinsk «mirakel»

Da han omsider våknet opp skjønte han raskt at broren hadde mistet livet. Men Alcides hadde trosset alle odds, og overlevde den dramatiske ulykken. Dette til tross for omfattende hodeskader, en rekke benbrudd og skader på flere organer.

- Dersom du er på utkikk etter et medisinsk mirakel, så faller dette definitivt inn under den kategorien, sa legen Herbert Pardes, som da var sjef ved sykehuset New York Presbyterian Hospital, under en pressekonferanse i 2007.

Teoriene er mange rundt hvordan Alcides kunne overleve den dramatiske ulykken. Et flertall av eksperter konkluderte tidlig med at stillaset han sto på må ha generert nok luftmotstand da Moreno raste til bakken, at han på et vis «surfet på vinden», skriver New York Post. Legene brukte likevel store ord, og beskrev det som «vanvittig» at noen som helst kunne overleve et slikt fall.

- Vi er utrolig fornøyd, egentlig overrakset, over hvor stor bedring pasienten har vist så langt. Og selv om det er mer arbeid som må gjøres, så er vi veldig optimistiske med tanke på hans muligheter for å overleve, sa legen Philip S. Barie ved New York-Presbyterian sykehus, etter at Alcides hadde kommet seg gjennom de verste ukene, ifølge New York Times.

- Vi delte alt

Ikke bare overlevde han. Alcides Moreno er i dag arbeidsufør, men kan gå og fungerer - etter forholdene - bra i hverdagen. Likevel kjenner han fortsatt på savnet etter broren.

- Edgard bodde sammen med meg i New Jersey, og vi delte alt. Han jobbet sammen med meg, og døde mens han jobbet med meg.

Moreno fikk en betydelig utbetaling etter ulykken, og har siden flyttet med familien til Arizona. Der bor han nå sammen med ektefellen og deres fire barn. Han forteller BBC at han har arr over hele kroppen, og som følge av ryggskader kan han ikke lenger løpe. Han er ikke lenger som han en gang var, men han forteller at det er «utrolig at jeg kan gå», etter ulykken som forandret ham for alltid:

- Jeg pleide å tenke mye på meg selv, og utelukkende på meg selv. Jeg tjente det jeg måtte for familien og tenkte at det var bra nok. Så (etter ulykken red.anm) innså jeg hvor viktig kona og barna mine er, sier han.