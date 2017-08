Visepresident Pence slår tilbake etter presidentrykter: - Latterlig og absurd

(Dagbladet): Visepresident Mike Pence benekter artikkelen fra The New York Times som sier at han vil planlegge å stille som presidentkandidat dersom president Donald Trump ikke vil forsøke å stille, skriver CNN.

- Dagens artikkel i The New York Times er skammelig og støtende for meg, min familie og hele vårt team, skriver Pence i en uttalelse på Twitter.

My statement regarding the absurd @NYtimes article. pic.twitter.com/htvYSbS2dy — Vice President Pence (@VP) August 6, 2017

Jobber for Trumps agenda

Han kaller påstandene i artikkelen for kategorisk falske og mener de representerer medias nyligste forsøk for å splitte administrasjonen.

«Takket være presidentens lederskap gjenoppbygger vi militæret, ISIS er på flukt og vi har sett mer en 1 million jobber skapt samtidig som aksjemarkedet treffer nye høyder. Det amerikanske folket vet at jeg ikke kan være mer beæret over å jobbe side om side med en president som gjør «America great again».

Videre benekter Pence at han ikke jobber utelukkende for Trumps agenda og gjenvalg. Han kaller påstanden latterlig og absurd.

- Trumps arving

Artikkelen merker seg visepresidentens aggressive politiske timeplan og pengeinnsamling.

Ifølge NY Times har flere av rådgiverne til Pence allerede begynt å gjøre tilnærminger mot potensielle, republikanske pengegivere og gjort det klart at han planlegger å stille dersom Trump ikke stiller til gjenvalg. Han har også blant annet opprettet sin egen komité for pengeinnsamling, Great America Committee.

Selv om det er vanlig for visepresidentene å ha en full politisk kalender, mener NY Times at han har gått et skritt videre:

«Han skaper en uavhengig maktbase, befester sin status som Trumps arving og promoterer seg selv som det viktigste leddet mellom de republikanske donorene og administrasjonen».

Gjør seg klar for 2020

Det hvite hus-rådgiver Kellyanne Conway benekter også rapporten i et TV-intervju. Hun forteller at hun har jobbet med Pence i ti år og jobber fortsatt med ham daglig i Det hvite hus.

- Det er helt sant at visepresidenten gjør seg klar for 2020 - for gjenvalg som visepresident, sier Conway.

I intervjuet innrømmer også Conway at Trumps popularitet blant republikanerne har gått nedover.

- Hans oppslutning blant republikanere, konservative og Trump-velgere har gått litt ned. Det må gå opp, sier hun.

Trump på stemmeseddelen?

Selv om partiet har kontroll over alle de viktigste posisjonene øverst i det politiske USA, synes ikke Republikanernes velgere at de vinner.

Hele 46 prosent av partiets velgere mener de har tapt i viktige spørsmål. Bare 42 prosent synes partiet vinner, ifølge en ny meningsmåling fra Pew Research Center, omtalt i Washington Post.

Trump har flere ganger uttalt at han vil være president i to perioder, og har allerede holdt flere kampanjearrangementer for 2020-valget.

Men etter intervjuer med over 75 republikanere på alle nivåer i partiet, oppdaget NY Times utbredt usikkerhet om hvorvidt Trump vil stå på stemmeseddelen i 2020.