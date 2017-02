(Dagbladet): Bellona-leder Frederic Hauge mener Statoils beslutning om å legge ned gasskraftverket på Mongstad viser hvor stor feil det var av selskapet å satse stort på gasskraft.

I dag melder selskapet at de vil fase ut varme- og gasskraftdelen av industriområdet, som ligger i Lindås kommune i Hordaland, innen utgangen av 2018.

- Det viser bare at vi ikke kan stole på oljeindustrien. Dette er et godt eksempel på at industrien fullstendig bommer i sine tanker om framtida, sier miljøforkjemperen til Dagbladet og fortsetter:

- Rimelig trist

- Tenk bare at det ble snakket om å bygge enda et gasskraftverk (i 2009) og så legges gasskraftverket på Mongstad ned. Det er rimelig trist at de har tenkt så kortsiktig arbeidet startes og legges ned på bare sju år.

Det har foreløpig ikke lyktes Dagbladet å få en kommentar fra Statoil.

Norges største oljeraffineri, eid av Statoil og Shell, ble anlagt mellom 1972 og 1975, utvidet 1989 og har en raffineringskapasitet på 10 mill. tonn råolje per år. Produktene er hovedsakelig bensin, dieselolje, jetdrivstoff og andre lette petroleumsprodukter, ifølge Store norske leksikon.

Fortsatt mye

At gasskraftverket på Mongstad legges ned, betyr ikke at hele driften på landets største kraftverk avsluttes. Raffineriet vil fortsatt ligge på Mongstad. Hauge mener derfor at det er mye arbeid som gjenstår.

- Det blir ikke borte, selv om det legges ned. Det er fortsatt store industri-Co2-utslipp som må renses om de skal være i drift, sier han.

Co2-utslippene vil som følge av nedleggelsen reduseres med mellom 250 000 og 300 000 tonn i året.

- Vi er glad for utslippskuttet, det er nødvendig. Dagens nyhet viser at elektrisitet utkonkurrerer gass, blant annet som et følge av EUs fornybare energidirektiv, sier han til Dagbladet.

At det så seint som i 2009 ble foreslått å bygge enda et gasskraftverk, synes Hauge bør brukes som lærdom i framtidige beslutninger. Den rødgrønne regjeringa ga i 2006 Statoil tillatelse til å bygge gasskraftverket på Mongstad.

Kravet var at et testanlegg for rensing av CO2-utslipp skulle komme på plass samtidig, i 2010, og at fullskala renseanlegg skulle være på plass i 2014. Den tidsplanen raknet.

Barentshavet

I dag sier Hauge til Dagbladet at nedleggelsen av gasskraftverket bør fungere som en «slik-gjør-vi-det-ikke-igjen»-pekepinn.

- Det kan være lurt at politikerne og Statoil tar dette inn over seg når de skal ta beslutninger - som for eksempel oljeboringen i Barentshavet. Det er en stor bekymring ikke bare for miljøet, men også for økonomien vår, at politikerne ikke tenker mer langsiktig.

- De er nødt til å se minst 20 år framover i tid.

Du er ikke særlig overrasket over at gasskraftverket nå legges ned?

- Eh. Strøm blir etterhvert billig, og konkurrerer ut gass på pris, tror jeg. Det har vi fått et eksempel på i dag, sier Hauge.

«Månelandingen» på Mongstad: • Den rødgrønne regjeringen ga i 2006 Statoil tillatelse til å bygge gasskraftverk på Mongstad. Kravet var at et testanlegg for rensing av CO2-utslipp skulle komme på plass samtidig, i 2010, og at fullskala renseanlegg skulle være på plass i 2014. Den tidsplanen raknet. • Et fullskala renseanlegg for CO2-utslipp fra oljeraffineriet og varmekraftverket på Mongstad i Nordhordland ble av statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i hans nyttårstale i 2007 utpekt som den rødgrønne regjeringens «månelanding». • Den rødgrønne regjeringen opplyste like etter valgnederlaget at de skrinlegger planene om et fullskala renseanlegg for CO2 på Mongstad. I stedet foreligger det planer om å starte et annet renseanlegg innen 2020. • Riksrevisjonen slapp deretter en rapport om elendig kostnadsstyring av CO2-håndteringen på Kårstø og Mongstad-anleggene, og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besluttet at prosjektet skulle bli gjenstand for kontrollhøring. • Riksrevisjonen konkluderer med at det i årene 2007 - 2012 ble brukt 7,4 milliarder kroner på de ulike CO2-prosjektene på Kårstø og Mongstad. Det inkluderer bygging av Teknologisenter Mongstad (TCM), men ikke forskning på CO2-fangst fra gasskraftverk eller bevilgningene gitt i statsbudsjettet for 2013. Dette øker de samlede kostnadene med 3 milliarder kroner. • Bergens Tidende skrev at de samlede bevilgningene da var på 10,5 milliarder kroner. I tillegg kommer flere milliarder kroner i planleggings- og driftskostnader fram til det ble tatt en investeringsbeslutning. Det gir en total kostnad på 14 milliarder kroner. Sluttregningen var ukjent. • Investeringsbudsjettet til partnerne i TCM er også ifølge Riksrevisjonen betydelig høyere enn det som ble presentert Stortinget. I stortingsmeldingen kom det fram forventede byggekostnader på 4,2 milliarder kroner, mens Olje- og energidepartementet og Gassnova i prosjektet har forholdt seg til et investeringsbudsjett på 5,9 milliarder. • Fangst og lagring av CO2 er en teknologi som fjerner utslipp av klimagassen CO2 fra kraftverk og store industrianlegg. Rensingen skjer ved at CO2 skilles fra andre gasser og fraktes til et lagringssted. Som regel pumpes klimagassen ned i geologiske strukturer under bakken eller havbunnen. Et gasskraftverk med C02-fangst vil kreve ca. 20 prosent mer brensel for hver kWh det produserer. Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Dagbladet, Riksrevisjonen, Bergens Tidende, Regjeringen.no