Viser dette bildet flypioneren Amelia Earhart etter at hun forsvant?

(Dagbladet): Nylig har det blitt oppdaget nye bilder som fyrer oppunder konspirasjonsteoriene rundt Amelia Earhart, som forsvant for 80 år siden.

Bildet, fra amerikanske nasjonale arkiver, har gitt større troverdighet til en populær teori om forsvinningen til flypioneren forsvant sporløst under et jorda-rundt-forsøk i 1937.

Døde i japansk varetekt

Ifølge eksperter viser bildet både Earhart og hennes navigatør Fred Noonan på Marshall Islands i 1937, da øygruppa var okkupert av Japan. De hevder at dette beviser at hun døde i japansk varetekt, ikke under en krasjlanding i Stillehavet.

Siste livstegn fra Earhart var 2. juli 1937. Hun ble erklært død to år senere etter at amerikanske myndigheter konkluderte med at hun krasjet i Stillehavet. Hennes levninger ble aldri funnet.

Eksperter har fortalt History Channel, som bruker fotografiet som utgangspunkt i en ny dokumenter om Earhart, at bildet er ekte. Etterforskningsteamet bak History-spesialen mener at bildet kan ha blitt tatt av noen som spionerte på det japanske militærets aktiviteter i Stillehavet.

Bildet

Ifølge NBC News mener Les Kinney, en pensjonert etterforsker som har brukt 15 år på å lete etter ledetråder i mysteriet, at bildet klart indikerer at Earhart ble tatt til fange av japanerne.

Japanske myndigheter har på sin side ingen dokumentasjon for at Earhart har vært i deres varetekt, skriver NBC.

Bildet viser en korthåret kvinne - som kan minne om Earhart - på en brygge med ryggen til kamera. Hun har på seg bukser, noe som var typisk for Earhart. I nærheten står en mann som utifra frisyren også kan minne om Noonan.

- Hårfestet er det mest distinktive kjennetegnet, sier Ken Gibson til NBC. Han er ekspert på ansiktsgjenkjenning. Han mener hårfestet og nesen er overbevisende bevis på at det er Noonan som figurerer på bildet.

NBC skriver at bildet viser et japansk skip som tauer på en gjenstand som ser ut til å kunne være av samme størrelse som Earharts fly.

NBC påpeker også at lokalbefolkningen i flere tiår har hevdet at de så Earharts fly styrte - og at hun og Noonan ble tatt til fange og fraktet bort med det japanske skipet.

Ikke legitimt

Men ikke alle er like overbevist. Richard Gillespie har studert bildet nøye, og mener at personen som sitter på bryggen har for mye hår til å være Earhart, og at personen som skal være Noonan har feil hårfeste.

- Jeg tror ikke dette er de, sier Richard Gillespie til CNN. Han er styremedlem i organisasjonen «The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR)».

Gillespie og TIGHAR har egne teorier om Earharts skjebne. og har deltatt på flere ekspedisjoner for å lete etter spor. Gruppen har i 22 år forsøkt å finne ut hva som skjedde med flypioneren. I 2016 konkluderte de med at Earhart døde på en øde øy i Stillehavet.

Konspirasjonsteorier

Mot slutten av hennes historieskapende flytur rundt om i verden, forsvant den 40 år gamle Earhart et sted over Stillehavet. Teorien er at dårlige værforhold og teknisk svikt med flyets radiosystem var årsaken til flystyrten. De fleste historikere tror at Earhart gikk tom for drivstoff, styrtet i Stillehavet og sank ned i dypet.

Men siden ingen spor av Earhart, Noonan eller hennes Lockheed Electra-fly noen gang har blitt bekreftet, har dette gitt grobunn til en rekke konspirasjonsteorier:

I 1937 var forholdet mellom USA og Japan spent. Earhart og Noonan kom ut av kurs og måtte nødlande på japanskokkuperte Saipan, der de ble anklaget for å være spioner, og døde i fangenskap. Dette understøttes av innbyggere på Saipan og japanske soldater, som forteller om vestlige fanger på øya.

Jorda-rundt-turen var et skalkeskjul for USAs hemmelige kartlegging av japansk aktivitet i Stillehavet. Earhart og Noonan var faktisk amerikanske spioner.

Earhart overlevde turen og dro hjem til USA, der hun antok en ny identitet, Irene Craigmille Bolam. Bolam, som døde i 1982, avviste gjentatte ganger at hun i virkeligheten var Amelia Earhart.