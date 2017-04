Viser film av at de bomber amerikansk by til full applaus

(Dagbladet): 105-årsjubileumet av landsfaderen i Nord-Korea, Kim Il-sung, ble i forrige uke tydelig markert i det ekstremt sensurerte og gjennomregisserte landet.

Publikum i salen og tv-seere kunne kose seg med korsang, band og propagandavideo.

Hele seansen ble sendt på Nord-Koreas statlige tv-kanal på søndag, ifølge CNN.

Raketter

Filmen viser at Nord-Korea fyrer av raketter mot det som ser ut til å være en by i USA. Rett etter eksplosjonen viser bildene et brennende, amerikansk flagg.

Se videoen øverst i saken!

Den tidligere kommunistiske statslederen ble født 15. april 1920, som er grunnen til denne storslåtte feiringen. Il-sung døde i 1994.

I tillegg til hans tittel som statsleder, ble han også kalt «den store leder», «den store marskalk», «den store sol», «Asias lysende fyrtårn» og «menneskehetens strålende sol som aldri går ned i våre hjerter».

Trussel

Nord-Korea har i løpet av de siste tiårene fremmet en rekke trusler om krig mot USA, og mange hevder en atomkrig er ikke lenger en fjern trussel.

Samtidig som Nord-Korea hisser opp USA med prøveoppskytinger av raketter, øker presset fra president Trump.

Trump har gjort det klart at USA aldri vil finne seg i atomvåpen som kan true landets territorium, og har også tvitret at «Nord-Korea er på jakt etter bråk.»

Krig

- Det har skapt en farlig situasjon hvor kjernefysisk krig kan bryte ut når som helst på halvøya og utgjør en alvorlig trussel mot verdensfreden og sikkerheten, uttalte Kim In Ryong, Nord-Koreas FN-vararepresentant, under en pressekonferanse i FN for et par dager siden.

Nord-Koreas viseutenriksminister Han Song-ryol understreker at det vil bli krig, dersom USA utfører militære handlinger mot det lukkede landet.