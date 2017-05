Vitne forbløffet hele rettssalen. Sier han visste om Jensens kontantkasse

(Dagbladet): Eirik Jensens (59) forbruk og kontantstrømmer er meget sentrale i Spesialenhetens etterforskning av den tidligere politilederen.

Spesialenheten mener Jensen har mottatt minst 2,1 millioner kroner av Gjermund Cappelen for å ha hjulpet med innførselen av 13,9 tonn hasj. Jensen nekter straffskyld. Spesialenheten mener de kan bevise at Jensen hadde et overforbruk på 1,4 millioner kroner, og at pengene skal stamme fra bestikkelser fra Cappelen.

Jensen har forklart at en stor kontantøkonomi har vært en del av hans sikkerhetsopplegg.

Det samme forklarer Roger Stubberud (47), som jobbet på seksjon for organisert kriminalitet fra 1999 i åtte-ni år før han ble rådgiver for strategisk stab i Oslo-politiet. Han var en av Jensens nærmeste medarbeidere og har også vært nær politimannen etter pågripelsen i 2014.

- I 2012 ble vi enige om å ha kontantkasse i tilfelle det gikk skeis. Det skulle holde to uker, sier Stubberud i retten.

Beredskapsplan

Ifølge Stubberud var kontantene en del av en beredskapsplan, og at de var oppbevart hos Jensen. Kontantene skal ha vært tilsiktet Jensen, en annen politimann samt en tredjeperson.

Opplysningene forbløffer hele sal 250 i Oslo tingrett. Både dommeren og Spesialenheten sier de ikke visste om det. Spesialenheten sier han ikke har forklart seg om dette i avhør.

Spesialenheten mener Jensen og hans samboer i perioden 1. januar 2004 til 1. mars 2014 brukte 1 662 961 kroner mer i kontanter enn det de hadde tilgang på.

- Kan ikke snakke så mye om det

Dommer Kim Heger er tydelig overrasket over opplysningene.

- Har du aldri spurt hvor pengene kom fra? spør han.

- De pengene var tilgjengelig, sier han.

- Jeg tror ikke jeg kan gå noe inn på det. Det var et operativt prosjekt, jeg var ikke inne i den operative planleggingen. Jeg hadde kunnskap om det, men ikke på detaljnivå. Jeg vet at kontanter var en del av en kontantkasse, sier han.

Han sier det er mulig pengene nå kan være de omkring 30 000 som det ble tatt beslag i på gården til Jensen. Jensen har forklart at han lånte Cappelen penger, omkring 30 000, for reparasjon av BMW 760-bilen - og at pengene han fikk denne dagen var tilbakebetaling av det lånet.

- Jeg kan ikke snakke så mye om det nå. Det er vanskelig å svare på dette, sier Stubberud.

Stubberud sier han også var en slags sekretær for det hemmelige nasjonale prosjektet som har ført til lukkede dører i rettssaken. Jensen har forklart at han hadde behov for sikkerhet og kontanter på grunn av prosjektet.

Ikke forklart om i avhør

Poenget med kontantkassa var at de den var tiltenkt skulle klare seg to uker uten bankkort.

- Det var en del av planverket vi la i forbindelse med det prosjektet, sier han.

- Var dette noe dere tre bestemte? spør Heger.

- På grunn av security kan jeg ikke svare mer på disse spørsmålene, sier Stubberud.

Spesialenheten sier de ikke visste om opplysningene.

- Nei, dette er vanskelig å kommentere, men dette siste er nytt for meg. Han har ikke sagt noe i avhør om at han kjente til kontanter, sier Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe.

Stubberud sier konkret det var en kasse hos Jensen som to politifolk og «kanskje noen andre visste var der».

- Men du visste ikke hvor mye som var der og hvor det kom fra? spør Heger.

- Jeg visste at det fantes og at de hadde det klart. De levde tett med planen. Vi var klare hvis det skulle gå åt skogen, sier han.

Stubberud sier at Jensen ikke brukte mye penger på seg selv eller forbruksvarer.

- Vi kalte ham finn.no. Han betalte vel aldri full pris på noe.

Kriminologen Stubberud sluttet i Oslo-politiet i 2014, samme år som Eirik Jensen. Han driver nå et eget analysefirma.