Vitne til pågripelsen av 15-åringen: - Jeg skjønte ikke at det var så alvorlig

(Dagbladet): Onsdag kveld ble to personer angrepet med kniv inne på en Coop Obs-butikk inne på Sørlandssenteret i Kristiansand.

17 år gamle Marie Skuland, som var sommervikar i butikken, døde som følge av skadene. En 23 år gammel kvinne er kritisk skadd, opplyser politiet.

En 29 år gammel mann forteller til Dagbladet at han skulle besøke en venn som jobbet på senteret da han plutselig havnet midt oppi dramaet.

Filmet

Da alle løp, ble han stående igjen på andre siden av etasjen i kjøpesenteret. Hans første instinkt var å ta opp mobilkameraet.

Dagbladet har sett videoen av pågripelsen, og kjenner identiteten til vitnet, som ikke vil stå fram med navn.

- I hjemlandet mitt er man mer vant til at slike ting skjer, men her er det veldig uvanlig. Jeg var ikke redd, men hadde jenta holdt i en pistol og ikke en kniv, så hadde jeg nok også løpt, sier 29-åringen, som da ikke er fra Norge.

- Hun ropte og skrek mye, legger han til.

I det ene klippet filmet av 29-åringen ser man en mann som tilnærmer seg jenta. Han forteller at mannen prøvde å roe henne ned før politiet kom.

- Hun prøvde å angripe ham. Plutselig ser man at politiet løper mot henne og sier hun må slippe kniven, forteller han.

Jenta slipper til slutt kniven i bakken, og politiet pågriper henne.

- Seinere hørte jeg at to jenter hadde blitt knivstukket av jenta, og at den ene døde. Jeg skjønte ikke at det var så alvorlig da jeg filmet. Det er veldig synd, sier 29-åringen.

Siktet for drap- og drapsforsøk

Politiet mener den 15 år gamle jenta har knivstukket to personer på to forskjellige steder inne på butikken onsdag. Hun er nå siktet for drap- og drapsforsøk.

- 15-åringen er kjent for politiet og helsevesen, sier Cecilie Pedersen Hille, fungerende påtaleleder Agder politidistrikt under en pressekonferanse torsdag formiddag.

Hun ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. 15-åringen hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet.

Politiet etterforsker nå om det var noen relasjoner mellom 15-åringen og de fornærmede. Foreløpig har de ingen opplysninger som tyder på dette.

- Hun ble forsøkt avhørt i går, men det måtte avbrytes på grunn av tilstanden hennes. Hun er nå lagt inn på Barne- og ungdomspsykiatrisk i Arendal, sier Hille.

Det er snakk om en frivillig innleggelse, hvor 15-åringen blir undersøkt og vil senere bli framstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett.

Ber vitner melde seg

Politiet har sikra spor på åstedene og har gjennomført vitneavhør med ansatte og flere andre vitner til hendelsen.

- I dag har vi møte med Coop og jobber med ivaretakelse og fortsetter med avhør, sier Hille.

Politiet ber eventuelle vitner som var på Sørlandssenteret i går om å melde seg.

- Spesielt de som har vært inne på Coop Obs bles ringe 02800, sier hun.