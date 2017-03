Vitne til Westminster-angrepet: - Plutselig var helvete løs

(Dagbladet): Over ti personer skal være skadd etter at et kjøretøy, trolig en bil, pløyde ned personer på Westminster-brua utenfor det britiske parlamentet i London i ettermiddag.

Det melder Reuters, ifølge Reuters.

Kjøretøyet skal så ha krasjet inn i gjerdet utenfor parlamentet, ifølge BBC.

Deretter skal en person ha angrepet en politimann med kniv, før angriperen skal ha blitt skutt på stedet, ifølge lederen av det britiske Underhuset, David Lidington.

Politiet i London melder at de behandler angrepet som et terrorangrep inntil de vet mer.

Skal ha hørt skudd

Journalisten Kevin Schofield var like ved stedet da da hendelsen skjedde. Overfor TV-kanalen Sky News beskriver han hendelsesforløpet slik:

- Vi hørte et høyt smell fra utsiden av pressegalleriet. Så hørte vi mye skriking, og så så vi mange menn løpe rundt. Deretter så jeg til venstre og der hadde noen kjørt gjennom portene til Westminster og angrepet en politimann, sier Schofield til TV-kanalen.

Deretter forteller journalisten at en annen politimann kom til den angrepne politimannens unnsetning.

Rick Longley forteller til det britiske nyhetsbyrået Press Association at han så en mann knivstikke en politimann. Han hadde gått opp fra undergrunnsstasjonen ved Westminster og ble vitne til flere skadde personer som lå på bakken.

- Så kom en mann forbi meg på høyre side med en stor kniv og begynte bare å stikke den inn i politimannen. Jeg har ikke sett noen ting lignende. Jeg kan ikke tro hva jeg ble vitne til, sier han.

Sky News-journalist Alan Parry beskriver hendelsen likt. Han sto på utsiden av undergrunnsstasjonen Westminster da han hørte et høyt smell fra det som skal ha vært kjøretøyet som krasjet inn i portene til Westminster.

- Føreren sprang vekk fra stedet. Så fulgte det fire lyder som hørtes ut som skudd. Plutselig var helvete løs og politiet stormet til fra over alt. Hele området ble stengt ned. Det var noen skremmende minutter.

Skolebarn i parlamentet

Da hendelsen først inntraff, ble det britiske parlamentet stengt ned. På innsiden befant det seg hundrevis av mennesker, deriblant britiske folkevalgte, journalister og besøkende.

Blant de besøkende er det også en rekke skolebarn, ifølge Laura Harding, journalist i britiske Press Association. På Twitter har Harding rapportert om hendelsen regelmessig siden alarmen gikk. Hun er selv tilstede.

Der skriver hun at personene blir holdt værende i lobbyen i parlamentet, og at det skal dreie seg om rundt 40 skolebarn. Alle personene skal ha blitt delt inn i fire grupper for framtidig evakuering, men seinest litt over 17.00 skrev Harding at de trolig må bli værende en stund.

Dagbladet på stedet

- Det er helikoptere i lufta, politibiler og ambulanser over alt og ganske kaotisk rundt her, sier Dagbladets fotograf, Hans Arne Vedlog, som befinner seg like ved åstedet for det politiet etterforsker som en terrorhendelse.

- Det er sperringer omtrent 600 meter unna selve parlamentet. Folk haster bort i fra området og det er ikke så mange skuelystne. Dette har nok satt en støkk i folk, sier Vedlog på telefon fra London sentrum.

Stor politiaksjon

På Westminster-brua, der en bil altså skal ha pløyd ned folk, viser videoer og bilder fra stedet skadde mennesker som ligger på bakken.

Ifølge The Mirror skal en politimann være skadd, og det gjennomfører livreddende førstehjelp på politimannen.

En stor politiaksjon med væpnede styrker er nå utenfor parlamentet, store deler av området rundt er avsperret.

Politiet i London ber nå personer som var vitne til hendelsen og tok video eller bilder, om å laste dem opp på en bildetipsboks.

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i utenriksdepartementet, ber nordmenn på reise i London om å ta kontakt med sine pårørende.

- Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en hendelse utenfor det britiske parlamentet og vi er i kontakt med ambassaden i London for å få oversikt over situasjonen. Norske reisende i London bes ta kontakt med sine pårørende i Norge.