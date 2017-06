Vitner forteller om dramatiske scener når bilen treffer folkemengden: - Folk ropte til politiet «ta ham, ta ham»

(Dagbladet): Vitner forteller om dramatiske scener da en bil kjørte inn i en folkemengde utenfor en moské i Seven Sisters Road i Nord-London klokka 00.20 lokal tid, natt til mandag.

- Folk snakket med hverandre og bare gjorde det de gjorde. Og plutselig kommer bilen mot oss alle sammen. Det var mange folk her. Vi ble fortalt at vi måtte flytte oss. Jeg var i sjokk, sjokk, sjokk. Det lå kropper rundt meg. Takk Gud for at jeg hoppet til siden. Alle er skadet. Alle er skikkelig skadet, sier et vitne til AP ifølge The Guardian.

Hadde vært i moskeen

Det skal ha vært mange tilstede utenfor moskeen natt til mandag, og muslimer skal ha blitt kjørt på på vei fra bønn. Det islamske råd i London melder på Twitter at personer på vei fra bønn er blant de rammede. Det er to moskeer i området.

I en uttalelse sier rådet at de fordømmer angrepet og mener at bak angrepet var motivert av «Islamofobil».

Andrew, et vitne som ikke ønsker å bli gjengitt med etternavn, sier til The Guardian at han så tre personer ligge på bakken, der en av dem skal ha hatt på seg en hvit kjole - en muslimsk kjortel.

En kvinne som bor like ved åstedet, sier til BBC at hun hørte skriking fra leiligheten.

- Jeg hørte skriking fra vinduet, og da jeg så ut var det fullstendig kaos. Jeg måtte gå ut for å se hva som hadde skjedd. Da jeg kom ut så jeg bilen, men ikke den pågrepne. Det var kvinner, barn og unge mennesker der. Menn rope og kvinner gråt. Det var kaos, sier Hillary, et vitne som bor rett ved åstedet, til BBC og fortsetter:

- Jeg så minst tre personer som var alvorlig skadet, men jeg har en følelse om at det er flere.

- Prøvde å løpe fra stedet

En person er pågrepet i forbindelse med angrepet.

Et vitne forteller til BBC at folk ropte til politiet da de ankom stedet.

- «Ta ham, ta ham» ropte folk, forteller vitnet.

Ifølge et annet vitne prøvde gjerningspersonen å løpe fra stedet.

- Det var ingen ulykke. Jeg så alt. Folk er alvorlig skadet. Sjåføren forsøkte å rømme, men folk tok tak i ham. Han sa ingenting, sier Boubou Sougou (23) til The Guardian, og sier at han synes det så ut som bilføreren bevisst kjørte mot folk.