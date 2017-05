Vogntog har kollidert med personbil på E6 - én bekreftet omkommet

(Dagbladet): Like før 15.30 melder politiet i Sør-Trøndelag at et vogntog har kollidert med en personbil. Noen minutter seinere kommer meldingen om at veien er sperret.

Ulykkesstedet er på E6 ved Kongsvold Fjellstue på Dovrefjell i Oppdal kommune. Klokka 15.56 melder politiet at to personer er involvert i ulykken, som har resultert i .

Én person er bekreftet omkommet, melder politiet klokka 16.20.

- Den andre personen som kjørte vogntoget skal ikke være skadet, opplyser operasjonsleder Ann Kristin Øye hos politiet i Sør-Trøndelag til Dagbladet.

Vitner på stedet opplyser ifølge politiet at personbilen kom over i motgående kjørefelt. Saken etterforskes, skriver politiet på Twitter.

Et vitne sier til adressa.no at vogntoget står på tvers av veien, og at en personbil ligger på siden. Nødetatene er på stedet, og veien vil være stengt i flere timer, ifølge avisa.