Voldtatt jente (15) stoppet bil for å få hjelp. Så ble hun voldtatt igjen

(Dagbladet): Politiet i Birmingham har satt store ressurser inn etter at ei 15-årig jente tidligere i uka ble voldtatt i to ulike hendelser, skriver Birmingham Mail.

- Dette var en fryktelig opplevelse for den unge jenta, og hun får nå hjelp av spesialopplærte politifolk, sier Tony Fitzpatrick i det britiske transportpolitiet til avisa.

På togstasjon

Den første voldtekten skjedde på togstasjonen Witton i sentrum. En mann kom bort til jenta, som var i følge med ei venninne, ledet henne til et avsidesliggende område på stasjonen og forgrep seg på henne.

Kort tid etter stoppet den unge jenta en passerende bil for å be om hjelp. Men etter at hun gikk inn i bilen, ble hun voldtatt på ny.

Politiet etterforsker voldtektene som to separate hendelser. De går nå bredt ut og ber publikum om hjelp til å identifisere de to overgriperne.

Søker vitner

Den første voldtektsmannen beskrives som asiatisk, med lys hud, spedbygd og 183 cm høy. Den andre skal også være asiatisk og i 20-åra. Han er ca. 170 cm høy, er tettbygd og har skjegg.

Etterforskerne saumfarer nå overvåkingsmateriale fra det aktuelle området. Samtidig søker de etter vitner.

- Hvis du passerte stasjonen og så to jenter gå med en eldre mann, vær så snill å ta kontakt øyeblikkelig, sier Fitzpatrick.