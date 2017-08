Voldtektsdømt ektemann anket seg til strengere straff

I fjor ble 48-åring dømt til sju års fengsel for å ha voldtatt kona og bortført sine tre døtre. Mannen anket, og lagmannsretten skjerpet straffen til åtte år.



Trebarnsfaren ble dømt for å ha voldtatt og mishandlet kona gjentatte ganger over en periode på 14 år, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Han ble også dømt for å ha unndratt de tre døtrene fra moren i over tre år fra august 2012 og fram til desember 2015 i Irak.

Fredrikstad tingrett dømte ham til sju års fengsel og til å betale 525.000 kroner i erstatning til de fire. Denne dommen anket han, og da Borgarting lagmannsrett behandlet anken, ble straffen hevet til åtte års fengsel.

(NTB)