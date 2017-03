Voldtektsmistenkt elev fikk fortsette på skolen. Nå er han dømt for enda en voldtekt

(Dagbladet): Det stormer rundt en svensk ungdomsskole i Uppsala kommune, etter at det i dag ble kjent at en voldtektsmistenkt 16-åring fikk fortsette som elev ved skolen etter at han ble anmeldt. Åtte måneder etter den første påståtte voldtekten, skal han ha slått til igjen, melder SVT Uppsala.

Gutten ble anmeldt for den første voldtekten i januar i fjor. Som et resultat av mistankene mot ham, ble 16-åringen nektet å oppholde seg ved skolen mens andre elever var til stede, ifølge svenske medier. Gutten fikk i stedet et tilbud om undervisning på kveldstid.

Til tross for at han hadde besøksforbud, lyktes gutten med å ta seg inn på området i skoletiden igjen i oktober. Ifølge påtalemyndigheten skal gutten da ha voldtatt igjen.

Forrige uke ble saken behandlet i tingretten, der 16-åringen ble dømt for to voldtekter mot barn (under 16 år). Dommeren kom fram til at gutten må sone fire måneder ved en ungdomsanstalt, samt betale 230 000 svenske kroner i oppreisning til ofrene. Gutten har imidlertid varslet, via sin advokat Anders Wallin, at han vil anke saken. Dommen mot ham er derfor ikke rettskraftig.

- Kunne omplassert gutten

Etter at saken ble kjent, har den omtalte skolen og Uppsala kommune måtte tåle massiv kritikk. Etter svensk lov har en grunnskole anledning til å omplassere elever ved spesielle tilfeller, men kommunen valgte ikke å gjøre det i den aktuelle saken.

- Det som kreves er at det enten skulle bety eller medføre betydelige organisatoriske eller økonomiske utfordringer for hovedpersonen, eller når det er nødvendig med hensyn til tryggheten til resten av elevene, sier jurist Sofia Kalin ved Skolverket til SVT.

- Har gjort alt rett

Grunnskolesjef i Uppsala kommune, Ingela Hamlin, tror ikke de hadde kunnet forhindre det påståtte andre overgrepet, dersom de hadde omplassert eleven.

- Denne eleven tok seg ulovlig inn på skolen, på et tidspunkt da han ikke skulle være der. Det hadde også kunne skjedd dersom han var omplassert til et annet sted, sier hun til kanalen.

Hun mener det er for tidlig å si om skolen, eller kommunen, kunne gjort noe for å forhindre den andre påståtte voldtekten.

- Dommen kom forrige uke, og vi må vurdere hele prosessen. Men skolen har gjort alt rett, sier hun.