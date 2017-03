Wall Street Journal: Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver vil la seg intervjue om Russland-koblinger om han får immunitet

(Dagbladet): Både FBI og Kongressen gransker for tiden båndene mellom apparatet rundt USAs president Donald Trump og Russland.

Gikk av

En av de mest oppsiktsvekkende sakene så langt i saken rundt Trump-apparatets koblinger til Russland dreier seg om tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som i februar gikk av.

Han skal ha blitt bedt om å trekke seg av Donald Trump da det ble kjent at Flynn hadde flere samtaler med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i overgangsperioden før USAs nye president ble innsatt.

Flynns største synd ble oppgitt å være at han hadde gitt Det hvite hus «ufullstendige opplysninger» om disse samtalene.

Vil snakke mot immunitet

Og ifølge Wall Street Journal har Mike Flynn nå gitt beskjed til FBI og Kongressen-komiteen som gransker Russland-koblingene at han er villig til å la seg intervjue om saken, mot at han får immunitet.

Avisa skriver at tilbudet fra Flynn er formidlet via hans advokater, men at det så langt ikke er noen som har «slått til» på tilbudet.

Akkurat hva Flynn har tilbud å fortelle om er ikke klart, men med tanke på at han i samme åndedrag ber immunitet, så antyder det at Flynn kan komme i en juridisk skvis om han forteller alt.

Mandag i forrige uke bekreftet FBI-sjef James Comey - USAs øverste politileder - for første gang at byrået han leder etterforsker de angivelige båndene mellom Russland og Donald Trump. Comey vedgikk at de hadde etterforsket anklagene over lengre tid.

Høring utsatt

Han kom med informasjonen under en høring i nettopp etterretningskomiteen i Representantenes hus. Comey ble blant annet spurt ut om de angivelige Russland-bindingene, Russlands angivelige hackerangrep i forkant av den amerikanske valgkampen og Trumps avlyttingspåstander.

Sjefen for signaletterretningsorganisasjonen NSA, Michael Rogers, vitnet også under høringen.

Tirsdag denne uka skulle det etter planen vært holdt en høringsrunde nummer to hvor blant andre tidligere etterretningstopper skulle vitne. Den ble imidlertid utsatt av komitélederen Devin Nunes.

Forklaringa var at han ønsket mer tid til å snakke med Comey og Rogers bak lukkede dører. Deler av Comeys og Rogers' vitnemål måtte framføres bak lukkede dører fordi deler av informasjonen de sitter på er hemmelighetsstemplet.

Adam Schiff, den øverstrangerte demokraten i komiteen, anklaget imidlertid Nunes for å «strupe tilgangen til offentlig informasjon» og for å være i lomma til Trumps hvite hus, ifølge The Guardian.