Washington Post: Emiratene sto bak hacking av Qatar og postet falske sitater av emiren

(Dagbladet): 24. mai i år dukker det opp en nyhetssak på Qatars nyhetsbyrå sitt nettsted med fabrikkerte uttalelser fra emiren Tamim bin Hamad al-Thani, Qatars statsleder.

Ifølge de falske rapportene skal emiren blant annet ha kalt Iran for en «islamsk makt», hyllet Hamas og spekulert på om Trump kanskje ikke forblir ved makten særlig lenge.

Ved å vise til emirens kommentarer bestemte Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt seg for å kutte alle diplomatiske bånd til Qatar i juni.

- Emiratene sto bak

Qatar har hardnakket hevdet at uttalelsene er fabrikkerte, og nå skriver Washington Post at Emiratene sto bak hackingen av nyhetsbyrået. Avisa siterer anonyme amerikanske tjenestemenn.

Dette tilbakevises hardnakket av Emiratenes ambassadør til USA, Yousef al-Otaiba. Han kaller artikkelen «uriktig».

«De forente arabiske emirater hadde ingen rolle i den påståtte hackingen beskrevet i artikkelen. Det som er sant er Qatars oppførsel. De finansierer og støtter ekstremister fra Taliban til Hamas og Kadhafi. De oppmuntrer til vold og radikalisering og undergraver stabiliteten i nabolandene», heter det i en uttalelse fra Otaiba.

Avsløringene kommer i kjølvannet av at e-poster fra nettopp Otaiba har sirkulert i pressekretser de siste månedene. E-post-meldingene, som den tilsynelatende Qatar-vennlige organisasjonen GlobalLeaks har fått tak i, viser hvordan Emiratene gjennom årene har forsøkt å få den politiske ledelsen i Washington på sin side, mot Qatar.

- Ble hacket

Qatar har gjentatte ganger hevdet at sidene deres ble hacket, men har så langt ikke offentliggjort resultatene av sin egen etterforskning.

Men i forrige måned sa Qatars justisminister Ali Bin Fetais al-Marri at «Qatar har bevis for at visse iPhoner fra land som legger press på Qatar ble brukt i angrepet».

For USA er den diplomatiske krisen en hard nøtt å knekke. De har sin største militærbase i Midtøsten i Qatar og har bedt om en umiddelbar slutt på blokaden.

Blokaden omfatter alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser til halvøya. Landene har også lagt ut en svarteliste over 59 personer og grupper som anklages for terror og som støttes av Qatar.

Sanksjonene skaper store utfordringer for Qatar. De er helt avhengig av utstrakt import av mat- og andre basisvarer for sine 2,7 millioner innbyggere.