WikiLeaks publiserer det de hevder er tusenvis av konfidensielle CIA-dokumenter

(Dagbladet): I dag klokka 14.00 norsk tid, slapp WikiLeaks et passord som gjorde det mulig for brukere å dekryptere dokumenter som skal omhandle hackerverktøyene til CIA.

Hackerorganisasjonen hevder at det nyeste slippet, ved navn «Vault 7», er den største publiseringen av konfidensielle dokumenter tilhørende CIA så langt.

«Vault 7» - eller hvelv 7, på norsk - er en del av serien «Year Zero», som tilsammen skal omfatte 8761 dokumenter og filer fra CIAs Center for Cyber Intelligence, ifølge WikiLeaks.



Massivt

De oppgir videre at dokumentene er på totalt 70 875 sider, og skal være fra mellom 2013 og 2016.



«CIA mistet nylig kontrollen over mesteparten av hackerarsenalet sitt, som inkluderer skadevare, virus, trojanske hester, weaponized 'zero-day' exploits (digitale systemer som utnytter sikkerhetshull journ. anm.), fjernstyrte sikkerhetssystemer og software. Denne ekstraordinære samlingen, som utgjør mer enn flere hundre millioner tekstlinjer kildekode, gir den som er i besittelse av det, hele hackerkapasiteten til CIA. Arkivet synes å ha sirkulert blant tidligere hackere og kontraktører for amerikanske myndigheter på en uautorisert måte. En av dem har gitt WikiLeaks deler av arkivet», skriver WikiLeaks i en pressemelding.

WikiLeaks-leder Julian Assange skulle etter planen holde en pressekonferanse i forbindelse med dokumentslippet, men WikiLeaks hevdet like etter klokka 14 at direktelenka var blitt angrepet, og opplyste at pressekonferansen vil finne sted på et annet tidspunkt.

Ifølge WikiLeaks kan både Iphone, Android og smart-tver, samt Windows, OSx, Linux og rutere, bli utsatt for angrep gjennom skadevare.

- CIA-mål

Hackerorganisasjonen hevder også at det amerikanske konsulatet i Frankfurt brukes til CIAs hackeroperasjoner i Europa, Midtøsten og Afrika.

WikiLeaks oppgir at de ikke har publisert navnene på CIA-ansatte som framkommer av materialet.

Ifølge den italienske avisa Republicca, som fikk eksklusiv tilgang til dokumentene før de ble sluppet av WikiLeaks, oppgir organisasjonen at de har funnet titusenvis av CIA-mål i både Latin-Amerika, Europa og USA.