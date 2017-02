(Finansavisen): Valutastrategene i Bank of America Merrill Lynch (BofAML) vurderer konsekvensene av tre scenarier der globaliseringen går i revers: sterkere handelsproteksjonisme i USA, en global handelskrig, og at investorer i flere land i stor grad avvikler oversjøiske posisjoner og henter pengene hjem.

Ifølge Finansavisen konkluderer analysen med at japanske yen, amerikanske dollar og norske kroner i de fleste tilfellene kommer sterkere ut, på bekostning av australske dollar, canadiske dollar, mexicanske pesos og sørkoreanske won.

Kan tømme oljefondet

- Vi kan selvfølgelig tømme Oljefondet hvis vi vil, dersom resten av verden går dårlig, sier Ole Håkon Eek-Nielsen til Finansavisen.

Et handelskrigscenario kan også gi nye spenninger innenfor det europeiske valutasamarbeidet, påpeker han, med sterkere krone som resultat.

- Det er ikke sikkert du har en euro. Men det er vanskelig å se for seg, for det er så ekstremt. Full handelskrig er noe vi ikke har sett, understreker analytikeren.

Et mildere scenario

Det går fint an å se for seg et mildere scenario der USA for eksempel innfører 10 prosent toll på kinesiske varer, Kina svarer, og Latin-Amerika og WTO også vedtar tiltak mot USA, påpeker Eek-Nielsen. En dominerende faktor kan da være lavere transportbehov og lavere oljepris og svakere krone.

Spår sterkere krone

Kronen går sterkere i disse dager fordi det går bedre i økonomien enn de fleste så for seg, mener Nordea-strategen. Ifølge Finansavisen tilsier Nordeas prognoser at kronen har styrket seg til 8,70 mot euro ved utgangen av første halvår og til 8,50 ved utgangen av året. En euro koster nå 8,88 kroner.

