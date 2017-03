Ytterligere to arrestasjoner etter terrorangrepet i London

(Dagbladet): Politiet i London opplyser at det er gjort ytterligere to «viktige arrestasjoner» i forbindelse med angrepet ved Westminster i London, skriver nyhetsbyrået AFP. De to personene ble pågrepet i løpet av natten, sier politiet, ifølge NRK.

Politiets talsmann Mark Rowley opplyste dette på en pressekonferanse fredag. Dermed er til sammen ti personer blitt pågrepet i saken. En av dem er senere blitt løslatt mot kausjon.

Rowley opplyste også at politiet fortsatt forsøker å finne ut av om gjerningsmannen, Khalid Masood, handlet alene eller om han kan knyttes til en gruppe.

Politiet i London bekrefter fredag formiddag at det var Khalid Masood som stod bak angrepet ved Westminster i London, ifølge AFP, melder NRK.

Polititalsmannen understreket også at selv om Masood har vært dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, var det ingen etterretningsinformasjon som tydet på at han hadde islamistisk tilknytning.

Masood var født i Storbritannia og het opprinnelig Adrian Russell Ajao, opplyste Rowley. Han skal ha vært involvert i blant annet knivepisoder tidligere.

52-åringen skal ifølge flere britiske medier ha konvertert til islam i fengsel i voksen alder og deretter endret navnet sitt til Khalid Masood.

Masood kjørte inn i folkemengden på Westminister Bridge onsdag ettermiddag, der tre personer ble drept og 50 skadd, før han knivstakk en politimann til døden utenfor det britiske parlamentet. Han ble skutt og drept av politiet.

Tallet på døde etter angrepet har steget til fem, inkludert gjerningsmannen, etter at en 75 år gammel mann døde av skadene fredag kveld.



Tilstanden er fortsatt kritisk eller alvorlig for flere av de sårede, blant dem to politifolk.