Store mengder med snø har gjort at kvinnenes planlagte utfortrening mandag kl. 10.30 er flyttet fram til 12.30. Dermed spøker det for guttas trening.

De kvinnelige fartskjørerne skulle hatt sin første gjennomkjøring av VM-traseen mandag morgen, men det har kommet mye snø natt til mandag. Dermed har arrangørene mer enn nok med å få ryddet snøen unna.

Etter planen skal mennene ha sin trening halv ett, men mye tyder på at det ikke blir noen gjennomkjøring for Kjetil Jansrud & co.

(NTB)