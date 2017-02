Anken avvist: Vylegzjanin og Petukhov mister VM

(Dagbladet): FIS har avvist anken fra Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin etter suspensjonen som følge av McLaren-rapporten, melder NTB.

Sistnevnte er tittelforsvarer på skiathlon.

Avgjørelsen gjelder i tillegg Julia Ivanova og Jevgenia Sjapavalova.

McLaren-rapporten

Seks russere ble suspendert fra konkurranser like før nyttår. Årsaken er det som kommer fram i McLaren-rapporten om dopingmistanke i forbindelse med Sotsji-OL i 2014.

De seks langrennsløperne som ble utestengt var Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skriver i en pressemelding at flertallet i dopingkomiteen vedtok å avvise anken fra fire av disse russerne. En lignende avgjørelse ble tatt vedrørende Alexander Legkov og Jevgenij Belov den 25. januar.

Kan anke til CAS

Maksim Vylegzjanin tok tre sølvmedaljer i OL i Sotsji. Han fulgte altså opp med VM-gull i Falun på 30 kilometer året etter.

De fire utestengte har nå tre uker på seg til å eventuelt anke dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Fram til det kan de ikke konkurrere på noe nivå, skriver FIS.

Belov og Legkov anket sin FIS-suspensjon inn for den internasjonale voldgiftsretten for idretten, CAS, fredag. De to utøverne er enige med FIS om at CAS skal hurtigbehandle anken slik at de, dersom de blir frikjent der, får gå i VM.

Det vakte oppsikt da Maksim Vylegzjanin tross utestengelsen deltok i regionale renn i Russland for noen uker siden.