Vandaler har herjet på den nye kunstgressbanen på Føyka i Asker. Nå jobbes det på spreng for å kunne åpne anlegget som planlagt i mai.

Pøbler har kjørt bil på det nivilerte toppdekket som var justert for perfekt fall. Bilkjøringen har ført til fem centimeter store groper på anlegget som var ferdigslåddet og valset. Kun toppdekket mangler.

Hundrevis av fotballspillere i Asker står i fare for å bli rammet av eventuelle utsettelser i selve baneleggingen. Det er bare i mai og juni terminfestet 300 seriekamper, melder Asker-Skiklubb.

«Dette er forbundet med store kostnader for klubben, og politiet er informert om hærverket, som vil kontakte et spesielt miljø de har under kontinuerlig oppsikt i Asker. Banen er helt klart avsperret, og det kan ikke på noen måte unnskyldes med at man ikke forsto at det ikke var lov å kjøre der. Drifting er uansett ikke ok, enten det er på offentlig vei eller på annen manns eiendom», heter det i en melding fra det frustrerte idrettslaget.

Skaaret Lanskap, selskapet som jobber med anlegget, sier de gjør alt de kan for å skaffe nok folk til å reparere hærverket rett over påske. Håpet er at man kan gå i gang med leggingen av kunstgresset etter opprinnelig plan.

(NTB)