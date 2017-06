Banket motstander i MMA-buret. Gir av pengene til barnehage for fattige

(Dagbladet): Kenneth Bergh (27) er på full fart inn i UFC, verdens toppliga i MMA-sporten.

Nå vil han gi av det han tjener i buret. Til fattige mennesker.

- Folk vil ha fine klokker og biler. For meg betyr det ingenting. Verden er så mye større, sier Kenneth Bergh i videoen fra Viaplay Fighting, like etter kampen han gikk 2. juni mot Norman Paraisy.

Ubeseiret

Kenneth Bergh er ubeseiret etter seks kamper. Han har slitt med å skaffe seg motstandere. Før franskmannen takket ja til kamp.

I andre runde var det slutt etter at Kenneth Bergh fikk festet en såkalt giljotin forfra. Den klemma kom ikke Paraisy seg ut av og måtte gi opp kampen.

I UFC venter store inntekter for den norske MMA-utøveren.

Men egentlig bryr ikke Kenneth seg om jordisk gods overhode.

Barnehage i Mosambik

Og egentlig ønsker han ikke å snakke så mye om at han har bestemt seg for å gi halvparten av det han tjente på den forrige kampen til en barnehage i Mosambik.

- Fordi jeg mener at jeg ikke er noe bedre enn andre. Men jeg følte umiddelbart at dette var noe bra da jeg ble kontaktet av vedledighetsorganisasjonen Charity Run. Jeg fikk forelagt noen prosjekter, som jeg kunne donere 25 000 kroner til. Biragsyteren er DNB. Barnehagen var et av prosjektene, forteller Kenneth Bergh til Dagbladet.

Han forteller at han tidlig fikk se betydningen av hva 25 000 kroner kunne utrette i Mosambik.

- Da fikk jeg følelsen at det var veldig feil av meg ikke å bidra med egne midler. Derfor bestemte jeg meg for å gi halvparten av det jeg tjente på kampen. Med en gang pengene er på konto, sender jeg dem videre.

Han sier:

- Jeg elsker det jeg driver med. Jeg elsker denne sporten. Jeg elsker miljøet. Jeg har mine brødre der. Og jeg har alt jeg trenger. Det gir meg en masse glede å gi. Om dette kan få andre til å tenke i samme baner, så har dette intervjuet noe for seg. Hvis en som tjener, la oss si en million kan gi tjue tusen kroner, kan det gi mange et bedre liv et annet sted. Hvert menneskeliv er like viktige, sier MMA-utøveren, som kanskje ser skumlest ut av alle i sporten.

Skummel og farlig

En kar man ved første øyekast neppe ønsker å møte i et trangt og mørkt smug. Men så er han den tryggeste å bevege seg sammen med i det trange smuget.

Men i buret er han farlig, rett og slett. Det har motstanderne fått smake. Kenneth har gått seks kamper og vunnet alle.

Nå har han to ønsker:

- Enten en tittelkamp i Cage Warriors eller en UFC-kontrakt, sier Kenneth Bergh.

Men først skal han sørge for noe annet.

- Nå gjelder alt for Jack (Hermansson, går kamp i Mexico City i august). Vi må gjøre ham klar for den kampen. Og det starter tidlig. Vi reiser over om ikke lenge på grunn av høydeforskjellen. Mexico City ligger på 3000 meter. Og tidsforskjellen er også en faktor, sier Kenneth Bergh.

Skumlingen som nå viser den andre siden av seg selv. Den utenfor buret.

- Når du har spist deg mett. Hvorfor skal du holde på resten av maten, hvis du har en som er sulten ved siden av deg. Tenk deg selv, når du er langt nede og får et klapp på skulderen. Hvilken betydning det har. Med tanke på hva en gjennomsnittlig årslønn er i Mosambik, får mine bidrag store ringvirkninger. Det gir meg en utrolig god følelse, sier Kenneth Bergh.