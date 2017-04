Bartra om smertene fra eksplosjonene: - Vet du hva jeg føler? Stolthet

(Dagbladet): Tirsdag gikk tre eksplosjoner av ved spillerbussen til Borussia Dortmund før Champions League-oppgjøret mot Monaco. Det gikk verst utover Marc Bartra av Dortmund-spillerne. Fredag kom han med et ektefølt budskap.

- Alt jeg ber om, det eneste, er at vi alle lever i fred og legger krigene bak oss, skriver Bartra på Instagram.

Fredag fikk han besøk av de familien sin, og gikk til bildetjenesten for å dele følelsene sine. Innlegget er foreløpig likt av over 200 000, og støttekommentarene florerer.

- De er mitt alt, grunnen til at jeg sliter med å overkomme hindringer, og dette har vært det verste i mitt liv. En erfaring jeg ikke vil at noen i denne verden skal ha, forteller Bartra.

Når han ser på resultatet av angrepet, ser han på armen sin med glede.

- Når jeg i disse dager ser på håndleddet, hovnet og hardt skadet, vet du hva jeg føler? Stolthet. Jeg ser stolt og tenker at all den skaden de ville gjøre oss på tirsdag, endte med dette.

Brakk arm



Resultatet av angrepet var en brukket arm, og Bartra ble kjapt sendt til sykehuset. Også en politimann ble bekreftet skadd etter at sprengladningene gikk av utenfor spillerbussen. Han forteller at situasjonen var den verste han har opplevd.

- Smerte, panikk og usikkerhet for ikke å vite hva som foregikk, eller hvor lenge det ville vare ... Det var de lengste og hardeste 15 minuttene i livet mitt.

Han forteller at sjokket heldigvis er på vei bort.

- Til alt dette tror jeg sjokket av disse dagene er mer og mer avtakende, og ønsket om å leve, kjempe, jobbe, le, sørge, føle, elske, lege for å spille, for å trene, for å fortsette å nyte mitt folk, kjære, kolleger, min lidenskap, å forsvare, å lukte gresset, som jeg gjør før kampene, motiverer meg.

- For å se på tribunen full av mennesker som elsker vårt yrke. Gode mennesker som bare ønsker å få deg til å føle og glemme verden, og spesielt den verden vi lever i, stadig gal.

Takker for all støtten

I tillegg til sympatien på innlegget, har han fått fullt av støttemeldinger siden angrepet. Nå vil han gjerne takke alle.

- Takk til leger, sykepleiere, fysioterapeuter og folk som hjelper meg å gjenopprette at håndleddet blir perfekt. De tusenvis av menneskene, media, organisasjoner av alle slag, Borussia Dortmund og kolleger, takk for at du har sendt meg din støtte og kjærlighet. Det har fylt meg med styrke til å se framover.