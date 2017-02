Bildet av forlatt OL-basseng vekker oppsikt: - Det er blitt motbydelig

(Dagbladet): OL-anleggene i Rio de Janeiro fikk gjennomgå både før og underveis i lekene.

Det startet med at forskere ropte varsko om vannkvaliteten på Guanabara Bay, hvor blant annet roerne skulle konkurrere.

Kort tid før OL startet, sa IOC-medlem Gerhard Heiberg følgende om tilstanden:

- Da jeg kom hit for et par dager siden, var jeg skeptisk (til at alt kom på plass før åpningsseremonien journ.anm.). Jeg var blitt forespeilet en masse ting som ikke var på plass.

Men det ordnet seg. OL ble gjennomført uten de altfor digre fartsdumpene.

Grønt vann

OL-landsbyen ble riktignok stemplet som ubeboelig av den australske OL-komiteen før lekene starter, og under mesterskapet ble vannet i det ene OL-bassenget forvandlet fra blått til grønt.

- Ehm. Hva har skjedd? tvitret OL-bronsemedaljør og stuper Tom Daley.

Forklaringen var et filter som ikke var effektivt nok, skal vi tro arrangøren.

Forlatt

Denne uka har bassengene kommet i fokus igjen. Den brasilianske avisa O Globo har tatt turen til OL-parken som ligger en liten time fra legendariske Copacabana.

Og bildene de har tatt vekker oppsikt.

Fem måneder etter Sarah Louise Rung lekte med konkurrentene under Paralympics, er det en skremmende forskjell. Det som så nytt ut er forvandlet til noe møkkete og forlatt.

O Globo skriver at det er lite sikkerhet rundt OL-anlegget, i tillegg til at det er gjort minimalt eller null vedlikehold.

På turen fant de stillestående vann, skitne basseng, dumpet materiale som lå strødd, hull og slitasje på anleggene i tillegg til at lav sikkerhet hadde ført til tyveri av både kabler og andre materialer.

Spesielt et bilde av svømmehallen Estádio Aquático Olímpico og oppvarmingsbassenget utenfor får flere medier til å reagere.

Bassenget er ikke blitt dekket til, og en blanding av gjørme, vann, insekter og slitasje har forandret det som en gang var et blått vann til et grumsete, oransje vann med søppel i.

- Det mest sjokkerende er oppvarmingsbassenget, skriver O Globo.

- Vannet er blitt grumsete oransje, skriver Sky Sports.

- Det er blitt motbydelig, skriver Business Insider.

O Globo skriver at regjeringen i Brasil forteller at bassenget skal bli demontert og flyttet, men at det så langt ikke har skjedd noe.

Det er ikke første gang OL-anlegg ikke blir brukt hyppig etter mesterskapene.

Dagbladet har tidligere laget en rekke saker på blant annet Aten Beijing og Sotsji - hvor millionanleggene har fått andre skjebner etter OL-ilden ble slukket.