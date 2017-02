Birger Meling klar for Rosenborg

Rosenborg har sikret seg Stabæk-forsvarer Birger Meling (22) på en fireårig kontrakt.

– Det er litt spesielt å være klar for Rosenborg, det må jeg innrømme. Men nå er jeg på plass for å kjempe om titler i Norges største klubb, sier Meling til RBK.no.

Fire mål

Meling spilte for Viking i ungdomsårene. Han skrev under for engelske Middlesbrough i 2013, men ett år etter var han tilbake i Norge.

Venstrebacken har seks U21-landskamper for Norge. Han har spilt for Stabæk siden 2014. Nå venter altså spill hos regjerende serie- og cupmester Rosenborg.

Meling spilte 28 seriekamper for Stabæk sist sesong. 22-åringen scoret fire mål og bidro med tre målgivende pasninger.



Zekhnini forlenger med Odd



Stortalentet Rafik Zekhnini er enig med Odd om en kontraktsforlengelse ut 2018.

– Rafik har lovet å forlenge hele veien, og har nå holdt det løftet. Det viser at han er en moden gutt med lojalitet til Odd. Både Rafik, Rafiks familie og hans agent Jim Solbakken, har vært ryddige og konstruktive i denne prosessen, sier Odd-leder Einar Håndlykken.



Fjorårets serietreer avslo nylig et "stort" bud på 19-åringen.

Zekhnini spilte 22 kamper for Odd sist sesong. Han scoret fem mål og hadde tre assists i eliteserien.

(NTB)