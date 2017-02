Bisarre russerscener i U23-VM: - Dette har vi aldri sett før

30 kilometer med skibytte utviklet seg til bisarre scener i U23-VM lørdag kveld.

Tre russere kom sammen inn på oppløpssida. Rett før mål stoppet de opp og bestemte seg for å dele seieren. På et gitt signal gikk de sammen over målstreken.

- Dette har vi aldri sett før i et VM. Jeg hørte treneren var forbannet, sier den norske deltakeren Chrisander Skjønberg Holth til Dagbladet. Selv kom han på 25. plass.

Overlegne

U23-VM arrangeres i Soldier Hollow i Utah, USA. De tre russerne som kom sammen inn på stadion var Alexander Bolsjunov, Aleksej Tsjervotkin og Denis Spitsov.

Disse gutta var også overlegne på 15-kilometeren to dager tidligere. Da var Bolsjunov 21,8 sekunder foran Tsjervotkin i mål. Spitsov på tredjeplass var 28,2 sekunder bak vinneren.

Denne gang bestemte russerne seg for å dele gullet. De gikk tilsynelatende likt over mål, noe som skapte problemer for arrangøren. Etter mye fram og tilbake ble det likevel kåret en vinner.

Reagerte

Bolsjunov ble dømt først - 0.00,2 minutter foran Tsjervotkin. Spitsov på tredjeplass var 0.00,5 minutter bak.

Jury reviewed and U23 men's skiathlon results issued:

1 Bolshunov RUS

2 Chervotkin RUS

3 Spitsov RUS@FISCrossCountry #utah2017 pic.twitter.com/yaan9vCpk3 — usskiteam (@usskiteam) February 4, 2017

Gaute Kvåle ble beste nordmann på sjetteplass. Målgangen var den store snakkisen etterpå.

- Mange reagerte. Jeg hørte treneren var forbannet, sier nordmannen Chrisander Skjønberg Holth.

- Det er ikke godt å vite hva de tenkte. Det skal kåres en vinner. Hvis det hadde vært en spurt - og de kom sammen over mål - hadde det vært forståelig. Men dette var en ganske rar måte å gjøre det på.

Aldri sett før

- Har du sett noe liknende tidligere?

- Jeg har sett noen rare målganger. Men ikke tre stykker sammen over mål i et VM.

Det måtte målfoto og jurymøte til for å kåre vinneren.

30 kilometer med skibytte var den siste øvelsen i U23-VM.

U23-VM Menn, 30 km: 1) Alexander Bolsjunov, Russland 1.15.31,5, 2) Aleksej Tsjervotkin, Russland 0.00,2 min. bak, 3) Denis Spitsov, Russland 0.00,5, 4) Jules Lapierre, Frankrike 0.11,5, 5) Jason Rüesch, Sveits 0.14,3, 6) Gaute Kvåle, Norge 0.33,0, 7) Valentin Chauvin, Frankrike 0.49,1, 8) Irineu Esteve Altimiras, Andorra 0.56,8, 9) Patrick Caldwell, USA 1.24,4, 10) Jean Tiberghien, Frankrike 1.33,6. Øvrige nordmenn: 16) Joachim Aurland 3.43,6, 25) Chrisander Skjønberg Holth 5.41,1. Brøt: Johan Hoel.