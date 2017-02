(Dagbladet): Fredag skrev Dagbladet om jakten på en ny landslagsassistent og de kommende omrokkeringene i landslagets støtteapparat.

Da Dagbladet spurte Nils Johan Semb om Kjetil Rekdal var aktuell, i anledning hans brudd med Vålerenga, ville ikke toppfotballsjefen kommentere dette.

- Det blir feil å gå ut med navn nå. Prosessen rundt ny assistenttrener på landslaget er ikke i gang. Derfor blir det heller ikke riktig å kommentere om Kjetil Rekdal er et aktuelt navn, sa Semb til Dagbladet den gang.

Ifølge Semb starter letinga etter en ny assistent rundt 10-12. februar.

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, tidligere fotballekspert i TV2, mener at NFF bør finne en assistent utenfor NFF-systemet.

- Det bør være noen som ikke har vært årevis i NFF. Man bør få inn noen med andre tanker, sier Mini til Dagbladet.

I støtteapparatene til Norges yngre landslag finner vi trenere som Leif Gunnar Smerud, Erland Johnsen og Gunnar Halle.

- Må ha lik filosofi

Den tidligere RBK-spilleren mener det er viktig å finne noen som utfyller Lagerbäck og som har andre egenskaper enn hovedtreneren selv.

- Lagerbäck er svensk, da bør assistenten være en nordmann med god kjennskap til norsk fotball. Det er ikke uvanlig med et eget team, men vi bør ha en nordmann oppdatert på norsk fotball i nyere tid, sier Mini.

Lagerbäck fortalte selv under sin ansettelseskonferanse at han var på utkikk etter en norsk assistent. Rune Bratseth, fotballekspert i Viasat, mener at assistenten bør ha en lik filosofi som svensken.

- Du må ha vist at du duger, og ha god erfaring. Ikke minst må du kjenne norsk fotball og dele filosofi med treneren. Det er en del aktuelle norske trenere, men for meg er det ingen som peker seg ut. Vi skal ikke se bort ifra at det dukker opp et navn man ikke har tenkt over, sier han til Dagbladet.

- Trengs mindre støtteapparat

Skeid-trener Tom Nordlie forteller til Dagbladet at det ikke skader å ansette en som ikke er i NFF-systemet, men er tydelig på at viktigste er at de er dyktige nok. Han er enig i at det bør være en nordmann.

- Svensker er fine de, men det holder nå, spøker Nordlie og påpeker at landslagssjefen og assistenten for kvinnelandslaget også er svensker.

Nordlie mener at det ikke var noe galt i at Høgmo så mot den internasjonale fotballen når det kom til størrelsen på støtteapparatet, men mener det nå er riktig å kutte.

- Det bør være færre med tydelige oppgaver, i og med at filosofien blir som den blir, sier Nordlie og legger til:

- Det kreves en utrolig lojalitet om det skal være mange i apparatet. Det er ikke om å gjøre å ha færrest, men det bør ikke være flere enn det det er konkrete arbeidsoppgaver til.

Både Bratseth og Mini er enige om at støtteapparatet har vært alt for stort.

- Det er ingen tvil om at støtteapparatet bør kuttes. Det er vel alle de som har fulgt med på det norske landslaget enige om, sier Mini.