Brann herjet med Haugesund

-Brann-Haugesund 3-1 (2-0 )

BERGEN (Dagbladet): Det blir ofte moro, tette kamper og mål når det står vestlandsderby på tapetet. Denne gang inneholdt kampen også en hjemvendt helt; Erik Huseklepp med 308 seriekamper for Brann. «Huse» spiller høyre ving for Haugesund, og fikk bra med applaus før kampstart.

Scoring på første sjanse

Men de som hadde fryktet at Huseklepp skulle bli festbrems i Bergen, tok feil. Han var veldig anonym, og svært defensiv i Bergen i kveld.

På mange måter hadde han samme rolle som han ikke trivdes i da han spilte i Brann; defensiv og litt bortgjemt på vingen.

- Det var ikke min kveld. På et humpete underlag kom jeg ikke med i kampen. Jeg hadde gledet meg til et fint "comeback", men dette ble en kjedelig kveld der vi skal være glade for at vi ikke tapte mer enn 3-1, sier bergenseren Huseklepp.



Haugesund fikk lite til i første omgang. Vertene kom også tregt i gang. Men så ble det slik at den første store sjansen i kampen endte i mål.



Etter 17 minutter får Branns Daniel Braaten leke seg på høyre flanke. Innlegget hans er lavt og hardt, og bak Haugesunds stopperrekke, dukker Torgeir Børven opp. Fra to meter kan han bredside ballen i nettet. En typisk målsnik-scoring av Brann-spissen, som vi sikkert kommer ti å se flere av denne sesongen.

Kraftheading i mål

Brann styrte det meste av spillet etter halvspilt første omgang. Haugesund fikk lite til, og Brann gjorde det ikke lett for gjestene ved å sette høyt og aggressivt press. Branns midtbane fikk tidvis leke seg, og best hos vertene var Fredrik Haugen som hadde en stor dag. Ved flere anledninger skapte han panikk i Haugesund-forsvaret med sin silkemyke høyrefot.

Haugens presise dødballer er fryktet. Og det var nettopp etter en corner fra Haugen i det 28 minutt at Brann gikk opp i 2-0-ledelse. Sivert Heltne Nilsen skallet med voldsom kraft ballen i ball.

Haugesund skapte ikke én farlig sjanse de første 45 minuttene, og hadde mer en nok med å forsvare seg.



Hjemmelaget på sin side vartet tidvis opp med underholdende og god fotball.

Perle skapte liv

De blå-hvite var bedre etter hvilen. I det 61. minutt kom et av de fineste målene på Brann stadion denne sesongen. Shuaibu Lalle Ibrahim fyrer av en perle fra tjue meter som suser ned i høyre hjørnet til Piotr Leciejewski. Dermed ble det litt mer liv i kampen.

Noen minutter etter scoringen ble Erik Huseklepp byttet ut. Det ble ikke det gjensynet med Brann stadion han hadde håpet på.

Til tross for reduseringen, så ble det aldri noen travel dag for Branns keeper.

Børven igjen

Brann fortsatte å ha et spillemessig overtak. Etter 76 minutter viser Daniel Braaten at han ikke er lett å skubbe seg på. Han greier å krige til seg ballen inne i Haugesunds 16-meter. Så leverer han ballen videre til Torgeir Børven som lett smeller inn 3-1.

- En herlig kveld. I dag er jeg veldig fornøyd med min servitør, Daniel Braaten, som langt på vei serverer to scoringer til meg på det berømte sølvfatet, sier Børven.

Noen minutter seinere holder "servitøren" Braaten på å score selv, men ballen smeller i stangen. Og like før slutt kjører Braaten igjen karusell med Haugesund, og bare uflaks gjør at han ikke scorer.



Braaten var en av banens beste spillere i vestlandsderbyet i kveld.

Brann vant fortjent i en underholdende og tidvis veldig god fotballkamp i Bergen. Hjemmelaget var nærmere både fire og fem mål.

- En kjip kveld. Vi skal være glad for at vi "slapp unna" med tre baklengs på en kveld vi ikke presterer i det hele tatt, sier Erik Huseklepp.