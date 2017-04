Brolin hånes for sin nye jobb: - Da folk så det gikk bra så var det ikke like morsomt

(Dagbladet): Tomas Brolin er blitt 47 år, og lever et ganske annet liv i dag enn han gjorde da han banket ballen i nettaket etter Sveriges utsøkte frisparktrekk mot Romania i VM 1994.

Den elegante «liraren» hadde en innholdsrik karriere i kultklubber som Parma og Leeds, men nådde kanskje aldri helt det store potensialet han faktisk hadde.

Nå selger blant annet Brolin munnstykker til støvsugere. Det er lukrativt, men ikke alltid like statusbyggende, forteller svensken i et større intervju med Expressen i dag.

Hånet

- Jeg driter i om det er glamorøst eller ikke, jeg vil gjøre forretning og tjene penger. Og du ser vel hvordan det har gått for en del av dem som har satset på underbukser og sånt, sier han til avisa.

- Men klart, jeg har blitt hånet for at jeg valgte å satse på støvsugermunnstykker. Men da folk så det gikk bra, så var det ikke så morsomt å håne meg mer, sier Brolin.

47-åringen forteller at den delen av forretningslivet hans går meget bra, og legger til at han aldri reiser noe sted uten vareprøver i kofferten.

Feil bilde i media

Det er en nokså annerledes hverdag for en som spesielt mot slutten av karrieren hadde et rykte på seg for å foretrekke luksus og fest foran hardt arbeid. Det ryktet gir han mediene store deler av skylden for.

- Det var bare dritt de var ute etter. Folk fikk et veldig feil bilde av meg når de leste avisene. At jeg festet og ikke passet på karrieren min, noe som er helt feil, sier Tomas Brolin.

- Elleve av tolv måneder spilte jeg fotball i Italia, men det var ingen journalister som skrev om det, om hvor mye jeg trente og sleit der nede. Men når jeg var hjemme i Sverige på ferie og traff venner, spiste middag ute og drakk et glass vin, da var de kjapt på plass og skrev dritt. Sånn var svensk journalistikk på 90-tallet. Katastrofedårlig, spør du meg, sier svensken.

Tomas Brolin la opp i august 1998, etter et nokså halvhjertet opphold i Crystal Palace samme vår.

Hans siste opptreden på banen kom for Hudiksvall A.B.K. mot Kiruna FF, da sto han i mål i et kvarter.

Resten av intervjuet i Expressen anbefales varmt.

