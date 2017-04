Buducnost for sterk for Larvik også i egen storstue

Larvik var i praksis slått ut før returkampen mot Buducnost Podgorica i mesterligaens kvartfinale i håndball. Påskeaften ble det 30-35-tap for LHK-jentene.

Dermed røk Larvik ut med 47-66-tap sammenlagt. I Montenegro røk den norske seriemesteren med hele 14 mål. Håpet om avansement til finalehelgen i Budapest var dermed langt vei svunnet før hjemmekampen.

Lørdag kunne LHK-trener Tor Odvar Moen i det minste glede seg over at laget hans kom opp i nesten dobbelt så mange mål som i den første kvartfinalekampen.

– Vi lyktes i perioder med det vi hadde forberedt. Siden det ser ut til at vi blir stående med det samme laget resten av sesongen, er det godt å se og viktig å vise at vi klarer det, sa Moen til Viasat 4.

Slet etter pause

Larvik lå under 15-16 til pause. Buducnost tok over kommandoen i annen omgang, og det tok hele åtte minutter før det ble en LHK-scoring å juble for etter pause.

Linn-Kristin Riegelhuth Koren scoret åtte mål for Larvik. Hun ble dermed vertenes toppscorer. Storstjernen Cristina Neagu gjorde ni fulltreffere for Buducnost.

– Vi ga i hvert fall alt vi kunne alle sammen i dag. Vi var forberedt på mye juling, men 35 mål er for mange bakover, sa Larvik-spiller Tine Stange.

Svak økonomi

Larvik sliter økonomisk. Det kan være lenge igjen til neste gang Larvik kjemper om å ta seg langt i mesterligaen. Minst åtte spillere forlater Larvik etter denne sesongen. Så mange spillere har gitt beskjed om at de legger opp eller går til andre klubber.

Det dreier seg blant andre om Amanda Kurtovic, Marit Malm Frafjord, Gro Hammerseng-Edin, Anja Hammerseng-Edin, Sandra Toft Galsgaard og Sanna Solberg.

(NTB)