Carlsen: - VM-tittelen er ikke verdt noe hvis jeg ikke kan bevise at jeg er best i verden

(Dagbladet): Han har forsvart VM-tittelen foran øynene på millioner av mennesker verden over. Han har vunnet utrolige seks av åtte individuelle turneringer. Han har ledet Norge til en historisk 5. plass i Sjakk-OL for lag. Og han har fått utgitt en egen film om seg selv som ble solgt til 56 land allerede før norgespremieren. Alt i løpet av 2016.

Nå er Magnus Carlsen også vinner av «Folkets idrettspris». I konkurranse med blant andre Martin Johnsrud Sundby, Cecilia Brækhus og det norske kvinnelandslaget i håndball fikk 26-åringen suverent flest stemmer av Dagbladets lesere.

- Tusen takk! Jeg er veldig fornøyd. Det har vært et spennende år, sier Carlsen til Dagbladet.

Kan bli karrierens beste år

Vi prater med Carlsen på telefon fra Qatar, hvor han feirer jul sammen med familien. Etter å ha avgjort VM-kampen mot Sergej Karjakin (26) i et nervepirrende omspill for drøye tre uker siden, tok Carlsen ferie - men den varte ikke lenge.

« Hvis jeg kan avslutte på en ordentlig måte, blir det mitt beste sjakkår noensinne » Magnus Carlsen

Allerede 2. juledag starter det første av to nye tittelforsøk når verdensmesterskapet i lyn- og hurtigsjakk spilles i Doha. Forberedelsene er for lengst i gang.

Hvis du var i tvil, slår Carlsen umiddelbart fast at han går for to nye triumfer.

- Hvis jeg kan avslutte på en ordentlig måte i Qatar, blir det mitt beste sjakkår noensinne. Jeg ønsker å vinne begge titlene, forteller han.

Rollen som nasjonalskatt

Carlsen vant «Folkets idrettspris» for første gang i 2009, etter å ha blitt nummer én på verdensrankingen. Fire år seinere, under VM-kampen mot indiske Vishy Anand, eksploderte oppmerksomheten fullstendig for både sjakk og Carlsen her hjemme i Norge.

Nå sitter han på et hotell i Qatar som tre ganger verdensmester. Stjernestatusen er større enn noen gang. Ikke bare i Norge, men også globalt. Carlsen er trolig verdens mest kjente nordmann.

- Jeg har vært veldig, veldig glad for den entusiasmen som har vært. Spesielt under VM i New York følte jeg at sjakken fikk et veldig løft. Jeg skulle ønske at det kanskje hadde blitt litt mindre spennende enn det ble, men det har uansett vært fantastisk. Jeg håper det vil fortsette slik videre, sier Carlsen med et smil.

- Hvordan har du opplevd perioden fra før du vant ditt første VM i 2013 til hysteriet som er nå?

- Før det første VM-et hadde det allerede bygget seg opp en stund, men da det kom på TV, fikk sjakk en «kjempeboost». Jeg tror verken jeg eller andre rundt meg var helt forberedt på det. Jeg håper det fortsetter slik, for det er fantastisk for meg at det er mange som finner glede i noe som er så gøy.

Har kjent på presset

Det er tydelig at kjærligheten til spillet er stor. Sjakkverden har nok heller aldri sett en mer lettet Carlsen enn etter utlikningen i det 10. partiet mot Karjakin i New York. Gleden var også enorm da han avgjorde VM med et spektakulært dronningoffer i det aller siste, vinnende trekket i matchen.

Selv om det viktigste var å sikre tittelen, forteller Carlsen at han irriterer seg over de mange remisene, og det ene tapet for russeren. For resultatene bidro til et poengfall på verdensrankingen, noe som ga amerikaneren Fabiano Caruana muligheten til gå forbi ham med maks uttelling under London Chess Classic tidligere i desember.

- 2016 har vært et veldig godt år resultatmessig. Jeg har vunnet det meste. 5. plassen i OL var også en kjempeopptur. Men ratingen har det ikke gått så bra med - spesielt med tanke på at jeg blødde litt under VM-matchen, sier Carlsen selvkritisk.

- Hvordan var det å følge med Caruana under turneringen i London?

- Jeg var ikke ekstremt nervøs. For Caruana trengte å score mange poeng for å gå forbi, men jeg var ikke fornøyd med situasjonen. Det var jeg ikke, innrømmer han.

VM-tittelen kan bli betydningsløs

Mens solstrålene i Vest-Asia varmer opp gatene i Qatar, sitter Carlsen i skyggen og forteller om prestisjen han legger i å være nummer én på verdensrankingen. Han går så langt som å si at VM-tittelen blir betydningsløs for ham hvis han ikke samtidig innehar 1. plassen på listen over klodens beste spillere.

- VM-tittelen er ikke verdt noe hvis jeg ikke kan bevise at jeg er best i verden. Å være på toppen av ratinglista betyr veldig mye.

- Så de to henger sammen?

- Absolutt.

Derfor er Carlsen glad for å ha sjansen til å styrke posisjonen sin på toppen av verdensrankingen fremover, først under den nederlandske langsjakkturneringen Tata Steel i Wijk aan Zee i januar.

Motivasjonsfaktorene

Noe av det vanskeligste i en hverdag hvor man lever av resultater, er å gjenskape suksess. Med Caruana, den russiske veteranen Vladimir Kramnik og kometen Wesley So på over 2800 ratingpoeng, har Carlsen (2840) fått enda en grunn til å opprettholde kvaliteten på spillet sitt i tiden som kommer.

Motivasjonen kommer likevel ikke av seg selv. Han forteller at han er nødt til å finne glede i sjakken for å kunne legge ned arbeidet som kreves for å være best.

- Det er fortsatt en motivasjon at jeg har det gøy. Det er veldig viktig. Resultatene har jo vært bra i år, men jeg syns spillet har vært litt opp og ned. Så jeg ønsker å spille enda bedre til neste år, varsler Carlsen.

Til advarsel for konkurrentene.

PS: Carlsens titteljakt under VM i hurtig- og lynsjakk sendes direkte på NRK i romjula.

Carlsen-året 2016 Januar: • Tata Steel Chess i Wijk aan Zee, Nederland. Resultat: 1. plass. April: • Norway Chess i Stavanger, Norge. Resultat: 1. plass. Juni: • Grand Chess Tour i Paris, Frankrike. Resultat hurtigsjakk: 2. plass. Resultat lynsjakk: 2. plass. • Grand Chess Tour i Leuven, Belgia. Resultat hurtigsjakk: 1. plass. Resultat lynsjakk: 1. plass. Juli: • Bilbao Masters, Spania. Resultat: 1. plass. September: • OL for lag i Baku, Aserbajdsjan. Resultat: 5. plass (historisk bra for det norske laget). November: • VM i New York, USA. Resultat: 1. plass. Desember: VM i hurtigsjakk: Ikke avgjort VM i lynsjakk: Ikke avgjort Vinnere av Folkets idrettspris: 1990: Johann Olav Koss 1991: Johann Olav Koss 1992: Vegard Ulvang 1993: Drillos 1994: Johann Olav Koss 1995: Bjørn Dæhlie 1996: Vebjørn Rodal 1997: Rosenborg 1998: Drillos 1999: Håndballjentene 2000: Knut Holmann 2001: John Arne Riise 2002: Petter Solberg 2003: Petter Solberg 2004: Andreas Thorkildsen 2005: Thor Hushovd 2006: Ole Einar Bjørndalen 2007: Aksel Lund Svindal 2008: Håndballjentene 2009: Magnus Carlsen 2010: Thor Hushovd 2011: Cecilia Brækhus 2012: Magnus Carlsen 2013: Magnus Carlsen 2014: Magnus Carlsen 2015: Petter Northug 2016: Magnus Carlsen • Prisen deles ut etter at Dagbladets lesere har stemt fram én av våre nominerte kandidater.