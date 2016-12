(Dagbladet): En snau måned etter seieren mot Sergej Karjakin, starter Magnus Carlsen i morgen et nytt VM i i Qatar. 26-åringen skal konkurrere i både hurtig- og lynsjakk frem til 30. desember.

I den førstnevnte disiplinen er Carlsen regjerende verdensmester, og i tre dager skal han til å begynne med forsøke å forsvare hurtigsjakktittelen - på samme måte som i Berlin i fjor.

Carlsen har fortalt Dagbladet at han ønsker å vinne begge turneringene. Det vil i tilfellet gjøre 2016 til hans beste år noensinne. Lommedølingen vil da være innehaver av samtlige VM-titler, samt førsteplassen på verdensrankingen.

- Vil være utrolig

Hvis Carlsen knuser all motstand over sjakkbrettet i Qatar, mener stormester Einar Gausel at det vil overgå alt som har blitt gjort før. Det inkluderer Carlsens egen trippel fra 2014, hvor han sikret seg alle titlene samtidig som første mann i historien.

- Det er nesten utrolig hvis han vinner begge turneringene. Det er mildt sagt et sterkt felt, med over 120 spillere. Hvis Magnus skulle klare det, kan det ikke sammenlignes med noen tidligere bedrifter. Det vil være historisk bra, sier Gausel, som selv er tre ganger norgesmester.

Sjakkeksperten anser Carlsen som favoritt i begge øvelsene, men den korte betekningstiden gjør at små marginer trolig vil avgjøre. Det bidrar til at Gausel syns nordmannen ikke bør legge for mye press på seg selv.

- Hvis han bruker dette VM-et for å bevise at han er best i verden, syns jeg han er streng med seg selv. Det er han allerede. Selv om han statistisk sett er den som har størst sjanse til å vinne begge, er det mest sannsynlige at noen andre gjør det, sier Gausel.

Møter tøff motstand

Carlsen skal konkurrere mot et felt spillere som alle har lyst på en status som verdensmester. Bortsett fra amerikanske Fabiano Caruana, en tradisjonelt sett svak spiller i disiplinene med kort betekningstid, og russiske Vladimir Kramnik, er majoriteten av sjakkeliten på plass i Doha.

Ding Liren ligger på 1. plass på lynsjakkratinglista, men Gausel tror ikke kineseren blir Carlsens sterkeste utfordrer.

I stedet lanserer han blant andre Alexander Gristsjuk som en mann å se opp for. Den tilbakelente russeren har det siste året regjert som den aller beste i lynsjakk, noe han er blant favorittene til å gjøre også i 2017.

Disse må Carlsen slå

I Norge er det NRK som har rettighetene til mesterskapet. Det betyr for mange et gjensyn med den folkekjære eksperten Torstein Bae, som i dialog med Dagbladet nå kommenterer Carlsens vanskeligste motstandere i dagene som kommer.

Vi starter med nevnte Gristsjuk:

Bae: - Gristsjuk er en av de som gjennom mange år har vunnet mot Magnus i turneringer på høyt nivå. Han kommer ofte i tidsnød i klassisk sjakk, men er kjent for å være en ekspert med kort tid. Han er en aggressiv type med gode åpningsforberedelser. Han er spesielt god i lynsjakk, noe vi så i Berlin i fjor.

Sergej Karjakin (Russland)

Bae: - Han har vunnet VM i hurtigsjakk tidligere. Det sier noe om hans kapasitet. Han er en mann å regne med. Jeg ser på han som en av de farligste med den selvtilliten han har fått etter innsatsen i New York.

Vishy Anand (India)

Bae: - Han er den store kongen av kort tenketid fra gammelt av. Det var vel i Dortmund de hadde en turnering som de kalte VM i hurtigsjakk før, som han vant sju ganger. I utgangspunktet burde alderen tynge ham, men spesielt i hurtigsjakk er Anand en farlig mann.

Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike)

Bae: - Han er like gammel som Magnus. Han er i den absolutte verdenseliten også med lang tenketid. Han er veldig god i åpningen og har potensial til å knekke Magnus i enkeltpartier.

Levon Aronian (Armenia)

Bae: - Aronian var den vi forventet skulle være den hardeste utfordreren til Magnus. Jeg husker jeg pratet med Henrik Carlsen om det for noen år siden - spørsmålet var da hva Aronian kunne klare å utrette. Men han har aldri klart å realisere potensialet sitt. Han er en alle vet er en fantastisk sjakkspiller, men som ikke har fått det helt til å klaffe. Det blir spennende å se ham i Qatar.

Shakhriyar Mamedyarov (Aserbajdsjan)

Bae: - Han er en veldig kreativ type. Han skiller seg ut med at han kan spille på en uortodoks måte. Han er en uforutsigbar og farlig mann som på sitt beste kan vinne mot alle - også Magnus.

Hikaru Nakamura (USA)

Bae: - Nakamura kjenner vi veldig godt. Han har av mange vært regnet som den store lynsjakkspesialisten, selv om vi ikke helt har kjøpt det i Norge. Magnus satte ham blant annet ettertrykkelig på plass i en lynsjakkmatch på Internett før VM, men han er en utfordrer. Absolutt.

Jan Nepomnjasjtsji (Russland)

Bae: - Han har gjort det veldig bra det siste året. Nepomnjasjtsji er jevngammel med Magnus. De var konkurrenter fra de var barn. Han har ikke klart å realisere potensialet sitt før nå, men har begynt å komme høyt på rankingen.

Leinier Dominguez Perez (Cuba)

Bae: - Han har vært Cubas nummer én i lang tid. Det er en berømt sjakknasjon. Han har tatt opp arven etter (José Raul) Capablanca. Han er en spiller som i utgangspunktet ikke skal være god nok til å hamle opp med de aller beste, men vi vil få overraskelser under VM og Dominguez kan være i den kategorien.

Teimour Radjabov (Aserbajdsjan)

Bae: - Før Magnus kom på banen, var Radjabov den mange trodde ville bli verdensmester etter Kasparov. Radjabov vant mot ham i ung alder. Da så mange på ham som den fremste stjernen på sjakkhimmelen, men han har ikke klart å utfordre de aller beste. Jeg er skeptisk til om han klarer å holde nivået så lenge som kreves under VM.

Vassily Ivantsjuk (Ukraina)

Bae: - Han vant mot Magnus i lynsjakk i fjor. Han er en veldig eksentrisk type som skiller seg ut med at han nærmest er litt verdensfjern. Ivantsjuk er en veteran på linje med Vishy Anand som kan hamle opp med Magnus på en god dag. Men jeg tror han vil gjøre for mange feil til å holde ut i sammendraget.

Flere norske håp

Norge har også tre spillere i tillegg til Carlsen som deltar i Qatar. Her er Baes vurdering:

Simen Agdestein

Bae: - Han kjenner vi jo. Han var vår stjerne før Magnus kom. På sitt beste var han topp 20 i verden (nr. 16 i 1989, journ. anm.). Simen kan utrolig mye sjakk. Vi så også i fjor at han leverer godt i enkeltpartier. Utfordringen for Simen er å holde nivået parti etter parti og ikke gå på blemmer mot svakere spillere.

Aryan Tari

Bae: - Aryan er en veldig lovende spiller som vi må forvente tar opp kampen om å bli nummer to på rankingen i Norge, selv om Jon Ludvig Hammer er ganske langt foran akkurat nå. Jeg tror vi får se noen flotte resultater fra ham også i kamp mot de beste i verden. En topplassering i dette VM-et er for tidlig, men i enkeltpartier har jeg tro på ham.

Johan-Sebastian Christiansen

Bae: Johan-Sebastian er blant de lavere rangerte i mesterskapet, men også en av våre unge, lovende som kommer i kjølvannet av Magnus. Han har satset ganske tungt på sjakk fra ung alder. Det blir spennende å se hvor han stopper opp og hvor langt han kan gå.