Carlsen var i trøbbel. Fikk remis etter mesterlig forsvarsspill

(Dagbladet): Sergej Karjakin var alene i teten med fire seire i de fire første partiene.

Magnus Carlsen var en av sju spillere et halvt poeng bak.

Dette skjedde i fjerde parti:

I fjerde parti møtte Magnus Carlsen sterke Leinier Dominguez Perez fra Cuba.

- En farlig mann, sa Torstein Bae.

NRK-kommentatoren skulle få rett i det.

Dominguez Perez hadde gjort som Carlsen og vunnet de tre første partiene.

Dominguez Perez leverte en spansk åpning og sto solid tidlig. Men Carlsen fikk bygget et forsvar.

Likevel måtte han ut i tenkeboksen litt vel lenge og kom et minutt under på tid i forhold til cubaneren etter ti trekk.

- Plutselig frøs jeg.

- Begynte du å fryse?, spurte NRK-kommentatoren.

- Nei, men plutselig satt jeg der og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og brukte masse tid, sa Magnus Carlsen etter det fjerde partiet.

Stockfish-pila viste klar cubansk ledelse etter 16 trekk med nesten en bondefordel.

Carlsen greide å utlikne tiden med flere raske trekk. Men Dominguez Perez holdt sin ledelse.

- Magnus skal være glad om han greier å redde remis i dette partiet, sa Torstein Bae.

Men så jevnet det seg ut etter en rekke med kjappe trekk.

- Jeg tror Magnus har reddet seg ut etter sterkt forsvarsspill, sa Bae.

Og det endte i remis etter 38 trekk.

- En solid remis med svarte brikker, sa Bae.

Tittelholder Alexander Gristsjuk hadde åpnet like sterkt som Magnus Carlsen etter de tre første partiene.

Det hadde også motstanderen i den klassiske VM-matchen Sergeij Karjakin.

Dette skjedde i tredje parti:

I tredje parti var Salem Saleh motstanderen til Magnus Carlsen.

Magnus Carlsen spilte med hvite brikker.

Saleh hadde nettopp slått Hikaru Nakamura, som var en av forhåndsfavorittene i det andre partiet.

Det var første gang Saleh og Carlsen satt ved samme bord.

Carlsen gikk hardt ut. Det gjorde Torstein Bae urolig i NRK-studio.

- Dette vekker ubehagelige minner fra hurtigsjakken. At Magnus går hardt ut mot lavere rangerte spillere, sa Bae.

Saleh sleit med tiden og måtte trekke hele tiden med fra ett til tre sekunder på klokka.

Tiden gikk ut for Saleh.

Dette skjedde i andre parti:

I andre parti møtte Magnus Carlsen spanjolen Fransisco Vallejo Pons. Magnus Carlsen hadde svarte brikker.

Magnus Carlsen var litt treg med å få av seg jakka, mens Pons startet partiet.

Etter seks trekk begynte Magnus allerede å tenke og kom et halvt minutt etter i tid.

- Det er faktisk en farlig spiller Magnus møter. Han har slått mange store spillere, sa Torstein Bae etter ti trekk.

Etter 14 trekk mente Torstein Bae at Magnus begynte å få kontroll.

Men Stockfish-pila viste helt jevnt etter 18 trekk.

Etablerte batteri

Men så satte Magnus inn offensiven. Han fikk i stand et batteri med løper og dronning. Så trakk han hesten inn mot midten.

Pons fikk alvorlig tidstrøbbel og greide ikke å flytte før klokka gikk i null.

Dette skjedde i første parti:

I det første partiet i VM i lynsjakk møtte Magnus Carlsen kineseren Xiangzhi Bu.

Magnus Carlsen tilrev seg et overtak ganske raskt.

- Her vil vi se store tabber etter hvert. Jeg får håpe det ikke blir Magnus da, sa NRK-kommentator Torstein Bae etter tolv trekk av det første partiet.

Etter 23 trekk måtte Magnus Carlsen tenke ganske lenge. Han mistet forspranget i tid.

Men et bra trekk gjorde at Stockfish-pila gikk opp til en bondefordel for Magnus Carlsen.

To dronninger

Kineseren var under press hele veien.

Carlsen fikk to dronninger. Da var det avgjort.

Onsdagens mester i hurtigsjakk Vassilij Ivantsjuk fikk en dårlig start på lynsjakkturneringen og tapte mot inderen Baskaran Adhiban.

- Nå gjelder det bare å finne rytmen. Man vinner ikke en turnering med 21 partier etter første parti, sa Magnus Carlsen til NRK.

- Magnus Carlsen kommer til å frese gjennom turneringen om han finner formen.

Det sa Dagbladets sjakkekspert Einar Gausel etter den første dagen i kampen om VM-tittelen i hurtigsjakk.

Han fikk veldig rett. Når det først løsnet for den norske mesterspilleren.

Men formen kom i seineste laget til å forsvare VM-tittelen.

For måten Magnus Carlsen avsluttet på bærer alle mulige løfter inn mot VM i lynsjakk som starter i dag.

Treg starter

Nordmannen avsluttet med fire strake triumfer etter et forsmedelig og helt unødvendig tap mot Anton Korobov i det første partiet.

Carlsen gikk for sjakk matt i det første partiet og tapte.

- Jeg har problemer med å komme i gang om morgenen, sa Carlsen i går.

Så gjenstår det bare å se om han kommer i gang tidsnok i dag.

Magnus Carlsen har slitt med å få opp blodsukkeret tidlig på dagen, fortalte far Henrik Carlsen før turneringen startet torsdag.

Starten var i alle fall bra.