Citys nye kjæledegge reddet tre poeng etter overtidsdrama

Manchester City - Swansea 2-1 ( 1-0 )

(Dagbladet): Manchester City dominerte den første omgangen totalt. En beskrivende statistikk for hvor dominant de var er antallet touch Swansea hadde inne i Citys sekstenmeter første 45. Svaret? Ett.

Gabriel Jesus takket for tilliten med å styre inn 1-0 fra kloss hold tidlig i den første omgangen, og en kombinasjon av udyktighet og tilfeldigheter gjorde at det ikke sto to-tre eller kanskje 4-0 til pause.

Men City greide ikke å fortsette presset i den andre omgangen, og det gikk som det ofte gjør. Gylfi Sigurdsson fikk plass utenfor 16-meteren og dunket ballen inn forbi City-keeper Willy Caballero.

1-1, og det så ut som City hadde kastet bort en gylden mulighet.

Men på overtid reddet Gabriel Jesus dem igjen. Han fikk gå helt alene opp i boksen - og da Swansea-keeperen måtte gi retur - banket han inn 2-1 og sikret tre City-poeng.

- Dette betyr mye for meg. Jeg er glad for at jeg får spile så raskt. Alle har vært der for meg, sier Citys nye stjerne til Sky Sports etter kampen.

Også den tidligere Liverpool-bautaen Jamie Carragher er begeistret for unggutten:



- Han er spesiell. Jeg spilte med Wayne Rooney og Michael Owen da de var tenåringer - og jeg skjønte med en gang at de var spesielle. At han holder Sergio Agüero på benken sier alt om hvilke tanker Pep Guardiola har om han.

Knallhardt press

Pep Guardiola beholdt Sergio Agüero på benken og gikk ut i et offensivt system hjemme mot Swansea.

Blåtrøyene gikk rett i strupa på laget fra Wales. Og som en litt lei pappa som måtte gjøre ferdig andre strøk på hytteveggen før han fikk reise hjem til stresslessen- fortsatte de bare å male på med et offensivt press.

Belønningen kom allerede etter ti minutter.

David Silva kom seg rundt på kant og banket kula inn foran mål. Ballen gikk via Sterling til Citys nye stjerneskudd Gabriel Jesus - som dunket inn 1-0. Det var 19-åringens andre mål på to kamper.

- Han fremstår nesten som Manchester Citys nye frelser, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

City fortsatte å dominerte alt på Etihad før pause - og både Yaya Toure, de Bruyne, og Silva kunne ha doblet ledelsen. Men utrolig nok sto det «bare» 1-0 til pause.

Kjempet tilbake

Swansea åpnet den andre omgangen med et brak - bokstavelig talt. Gylfi Sigurdsson smalt et frispark fra 25 meter via hånda til Caballero, krysstanga og til corner.

Det ga det walisiske laget en stor vitaminboost. City greide ikke å opprettholde det konstante presset - og Swansea beit seg fast i oppgjøret.

Nære var de også ved et par anledninger. I tillegg til Sigrudssons forsøk, stanget Alfie Mawson ballen like utenfor stengene fra kloss hold etter en corner.

Advarselen var sendt - og City greide ikke punktere kampen - som de burde ha avgjort for lenge siden.

Og så dukket altså Gylfi Sigurdsson opp. Fra 19 meter banket han til med en markkryper som lurte seg forbi Caballero, før Gabriel Jesus sikret tre City-poeng.