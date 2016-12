Dempsey tilbake i Molde

(Dagbladet): Solskjær vil i tillegg til å være trener ha ansvar for spillerlogistikk sammen med direktør Øystein Neerland.

Dempsey har signert en kontrakt til sommeren 2018.

- «Demps» kommer inn med ny energi og massevis av ny erfaring fra de siste to sesongene, inn i et miljø han allerede kjenner veldig godt. Erling (Moe, trener journ.anm.), Mark og jeg utfyller hverandre veldig godt og vi er glade for å ha ham med ombord igjen. Sammen vil vi legge et enormt stykke arbeid i treningsarbeidet framover i jakten på nye titler. Det blir mye hardt arbeid, men det blir også mye gøy, sier Solskjær i en pressemelding.

Det øvrige trenerapparatet vil bestå av Erling Moe, keepertrener Per Magne Misund, trener Trond Strande og fysisk trener Børre Steenslid.