Denne dama gir USADA-sjefen assosiasjoner til Therese Johaug: - Det skal ikke være sånn

ULLEVAAL (Dagbladet): Travis Tygart, leder for det amerikanske antidopingbyrået (USADA), vil ha rettferdighet i idretten og i antidopingarbeidet.

Det er årsaken til at han har ytret sterke meninger i Therese Johaug-saken, og at han kritiserer både regelverket og beslutningen til det internasjonale skiforbundet (FIS) om å anke det han mener allerede var en i overkant hard straff.

Mannen som felte Lance Armstrong og fikk den amerikanske sykkelbløffen ut av sporten, vektlegger viktigheten av å skille mellom bevisst og ubevisst doping.

Det er i den anledning han trekker et nytt navn opp av hatten: Den amerikanske kulestøteren Jillian Camarena-Williams.

35-åringen, som vant VM-bronse i kulestøt i 2011, testet positivt på stoffet clomiphene i 2013. I likhet med Johaug lå det en medisinsk forklaring bak den positive i prøven, og på samme måte som Johaug offentliggjorde hun testresultatet før hun ble suspendert.

Essensen var å være mest mulig åpen fra dag én for å bevise sin uskyld.

Tygarts eksempel

Camarena-Williams forklarte at hun fikk i seg dette forbudte stoffet da hun forsøkte å bli gravid. Tygart og USADA valgte - etter å ha etterforsket saken - å tro på forklaringen og ga derfor kulestøteren en mild straff.

- Vi har jobbet med en del saker i USADA som minner om Johaugs sak. Vi hadde blant annet denne kulestøteren Jill, som sammen med mannen forsøkte å få barn og fikk resept av legen. De gikk tidlig ut med pressemelding og forklarte hva som hadde skjedd, forteller Tygart til Dagbladet.

- Vi kunne ha gitt henne to års utestengelse, men valgte å redusere straffen til seks måneder, fordi vi kom fram til at hun ikke forsøkte å dope seg bevisst. Da valgte ingen å anke saken, heller ikke det internasjonale friidrettsforbundet.

Tygart drar paralleller til Johaug og FIS.

- Jeg nevner dette fordi det minner meg om Johaug-saken, bortsett fra at her velger faktisk FIS å anke. Det skal ikke være sånn. Det er uforståelig, mener amerikaneren.

- Det er viktig å huske på at offentliggjøringen av den positive prøven - når man ikke har forsøkt å dope seg bevisst - er ekstremt skadelig i seg selv. Pressemeldingen og saksjonene betydde knallharde konsekvenser for Jill, på samme måte som det har gjort for Johaug, sier Tygart.

- Det endret livet til Jill. Det samme gjelder Therese Johaug. Da skal ikke vi som sitter i antidopingbyråene gi uvirkelig harde straffer i tillegg, så sant det er snakk om en tabbe som ikke påvirker resultatene. Vi skal ta de som doper seg bevisst, presiserer han.

- Kanskje FIS vil unngå å se Johaug i OL

USADA-sjefen bekrefter at det i noen tilfeller kan fremstå noe vilkårlig om en straff blir eksempelvis 13 eller 16 måneder.

Disse tilfeldighetene kan i Johaugs tilfelle få enorme konsekvenser og utgjøre forskjellen på om hun får delta i OL eller ikke.

Når FIS går inn for en hardere strafferamme enn det NIFs domsutvalg kom fram til, virker motivet å være å unngå at Therese Johaug skal juble for gullmedalje etter gullmedalje i de olympiske lekene i Pyeongchang, noe testresultatene tyder på at hun kan klare.

- Det kan hende at FIS vil unngå å se henne i OL. Jeg forstår at noen tenker det, og jeg kan ikke utelukke at det er motivet deres, sier Tygart.

- Det er i så fall en tragedie, når alle instanser er tydelig på at de tror på hennes forklaring. Jeg vil ikke høre noen argumentere for at hun forsøkte å dope seg med hensikt eller hadde en prestasjonsfremmende effekt av en leppekrem, fortsetter han.

Hjort vil ikke spekulere i agenda

Johaugs advokat Christian B. Hjort vil imidlertid ikke spekulere i hvilken agenda FIS har i denne saken.

- Fikk du under høringen inntrykk av at FIS vil unngå å se Johaug i OL?

- Jeg kan ikke referere detaljer fra rettsforhandlingene og hva FIS sa under høringen, svarer Hjort til Dagbladet - som tidligere har sagt at FIS antydet et ønske om en straff på 16-20 måneder.

- Hvordan argumentere FIS?

- Argumentene hadde utgangspunkt i mange av de samme forholdene som Antidoping Norge pekte på i domsutvalget, men de ønsker altså en strengere straff, forklarer Hjort.

Bol-spørsmålet

Under høringen på Ullevaal i januar var Antidoping Norge opptatt av Johaugs eget ansvar som utøver og at det for en så merritert utøver burde ringe en bjelle av bokstavene «bol» i clostebol-stoffet, i tillegg til dopingmerket som var på forpakningen til leppekremen.

Ifølge Hjort skal FIS altså ha lagt vekt på de samme argumentene i CAS.

Likevel er det stort spørsmål som fortsatt er ubesvart:

- Har du fått et inntrykk av hvorfor FIS ikke ønsker åpen høring?

- Åpne høringer er ikke i tråd med vanlig praksis i CAS og krever andre lokaler. Utover det ønsker jeg ikke å spekulere i hvorfor åpen høring ikke var ønskelig fra FIS. Vi er imidlertid tilhengere av åpenhet, men det er ikke tradisjon i CAS, forteller Hjort, som forteller videre at det var en saklig og god tone under høringen.

Ifølge Johaugs manager Jørn Ernst vil CAS' presentere den nye dommen i løpet av to til tre uker.

Bjørgen støtter Tygart

Forrige uke fortalte Tygart til Dagbladet at han vil foreslå å endre regelen som gjør at 12 måneder er den minste straffen som eksempelvis Johaug kan få - så lenge hun utvises en ubetydelig grad av skyld for at det anabole stoffet kom inn i kroppen hennes.

Forslaget om å åpne opp for mildere straffer om man ikke dopet seg bevisst, får støtte av norske langrennsprofiler som Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby.

- Jeg er enig med Tygart. Jeg synes alle dopingsaker bør vurderes i en ramme fra 0 til 4 års utestengelse. Hvis det er et uhell eller hvis man blir sabotert, burde det være en sjanse for at det kan bli færre måneder enn 12, sa Bjørgen til Dagbladet forrige lørdag.

- De tror jo på Thereses forklaring. Da er 12 måneder eller mer veldig mye. Jeg synes det er bra at Tygart tar initiativ til dette. Jeg synes regelverket burde endres. Det er gledelig å høre at det er flere enn meg som synes det.

Sundby vil ha flere jurister inn i dopingbestemmelsene for å få mer rettferdige dommer.

- FIS' anke kan tolkes som at de synes 13 måneder er en mild straff for det Therese har gjort. Det viser at den juridiske debatten er nødvendig. Vi må ha flere jurister på banen. Jeg tror det er viktig, sier forrige sesongs verdenscupvinner.

- Systemet i dag er bygd opp av mange idrettsledere og ikke så mange jurister. De bør komme på banen, mener Sundby.

FIS har fortsatt ikke besvart Dagbladets henvendelser om hva som er deres motiv for anken.