Derfor får vi neppe se Jansrud og Svindal kjempe om verdenscupen

(Dagbladet): Så langt i år har det vært seks slalåm/storslalåm-renn i verdenscupen i alpint. Dessverre har svært få av disse rennene blitt kastet glans over av de to største alpinistene i Norge, Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal:

23.10: Verdenscupåpningen i Sölden. Svindal var fortsatt ikke friskmeldt. Jansrud fullførte ikke førsteomgangen i storslalåm.

13.11: Slalåm i Levi. Gikk uten både Jansrud og Svindal.

04.12: Storslalåm i Val d'Isère. Uten Svindal. Jansrud fullførte ikke førsteomgangen.

10.12: Verken Jansrud eller Svindal stilte til start i storslalåm i Val d'Isère.

11.12: Ingen av de to alpinstjernene stilte til start i slalåm i Val d'Isère heller.

18.12: I Alta Badia stilte Jansrud til start i storslalåm, men kjørte ut i førsteomgangen. kom heldigvis tilbake dagen etter i paralellslalåm der han ble nummer tre.

Det har altså blitt få deltakelser i slalåm og storslalåm for både Jansrud og Svindal.

Forklaringen på hvorfor Aksel Lund Svindal ikke kjører er forsåvidt ganske klar, da han var ute fra januar til november etter skrekkfallet i Kitzbühel der han røk korsbåndet.

Vil hente utfor-kula hjem

Kjetil Jansrud er en av favorittene i utfor og super-G, etter å tidligere ha kjempet om sammenlagtkula - som oftest i spesialiteten super-G.

Hadde han blitt bedre i de tekniske disiplinene hadde han også kunnet kjempe om seieren i totalcupen, der han i fjor endte som nummer fire, 39 poeng bak Alexis Pinturault på tredjeplass.

Seieren forrige sesong gikk til suverene Marcel Hirscher, mens alpintalentet Henrik Kristoffersen ble nummer to.

I super-G endte Jansrud som nummer to forrige sesong, bak Aleksander Aamodt Kilde. Uten å ha kjørt et renn siden januar ble Svindal nummer tre i super-G-cupen.

- Super-G og utfor-kulene hører til i Norge. Nå tapte vi utfor-kula i fjor, den må vi vinne tilbake, sier Jansrud til Dagbladet.

Italienske Peter Fill snek til seg utforkula forrige sesong - med 26 poeng ned til Svindal på andreplass.

Bedre i år

Det er selvfølgelig sammenlagtkula - den største kula av dem alle - som rager aller høyest i alpinmiljøet. Den som viser at man har totalt sett har vært «best i alt».

Og da må man gjøre det veldig bra i utfor og super-G, samtidig som man også deltar i slalåm og storslalåm. Men i de to sistnevnte øvelsene vil vi altså trolig se lite av de to stjernene.

- Jeg tror jeg kjører bedre i storslalåm i år enn i fjor. Men en ting er å gjøre det på trening. Det er noe annet i renn, sier Jansrud.

For å henge med i toppen har Jansrud planlagt å delta i superkombinasjonsrennene denne sesongen. Da er det én omgang utfor i en noe kortere og lettere løype, samt én slalåmomgang. Her teller sammenlagt-tiden.

- Jeg kommer nok ikke til å kjøre noe slalåm annet enn i kombinasjonen. I storslalåm er kjøringen sterkere, men jeg må være litt realist. Storslalåm er en tøff disiplin, forteller alpinisten.

Unngikk operasjon

Forrige sesong slet Jansrud med en vond rygg. Ifølge ham selv er det fortsatt murringer i ryggen, nå er det heldigvis langt bedre enn i fjor. Men ryggen er også hovedgrunnen til at det mest sannsynlig ikke blir noe særlig slalåmkjøring.

- Det var ikke helt optimalt da, særlig ikke langt inne i sesongen. I år er det mye bedre, men ikke like bra som for to år siden.

Det ble diskutert om Jansrud måtte opereres for å bli helt frisk. Spesielt etter at han måtte stå over NM i alpint på Oppdal i april. Siden det har man ikke hørt stort om en operasjon.

- Ble det noe operasjon egentlig? Det hørte vi ikke noe mer om.

- Hehe, nei, jeg ønsket ikke å snakke om det. Men det ble ingen operasjon. Litt fordi det å begynne å skjære i kroppen alltid har en viss risiko ved seg, og det er ikke sikkert det blir som man håper. Heldigvis slapp jeg unna det.

- Hvordan har du løst det, da?

- Vi har brukt en annen behandling som var enklere og som hadde god effekt. Det har holdt seg fint til nå, og det var bra vi fikk kontroll på det, forteller han.

Kan stille til start

- Er man med i kampen om to kuler (utfor og super-G, journ.anm) er man som regel med i kampen om den store også. Men da må man sanke poeng i slalåmdelen, sier Jansrud.

Derfor kan det hende vi får se den 31 år gamle alpinisten i enkelte renn.

- Det er ingen krise å ikke ha deltatt i alle, men med forbehold om at jeg kan stille til start i noen storslalåmrenn.

- Må fokusere på det man har størst sjanse i

Aksel Lund Svindal har ikke stilt til start i et eneste slalåm-/storslalåm-renn så langt denne sesongen, og er foreløpig usikker på om han greier det i det hele tatt.

- Jeg har ikke fått trent en eneste gang på det denne sesongen. Den eneste treningen jeg hadde før sesongstart var de to ukene i USA, og da klarte jeg bare én økt om dagen - ikke to som de andre, forteller Svindal.

Derfor blir ikke fokuset på sammenlagtkula, men heller gjøre det så godt han kan i utfor og super-G.

- Man må nesten fokusere på det man har størst sjanse i med lite trening. Med de få ukene jeg har med trening blir det derfor utfor og super-g, sier Svindal.

Han kan foreløpig ikke kjøre så mye på ski som han har gjort tidligere sesonger.

- Om det er mulig å kjøre mange konkurranser, vet jeg ikke. Det kan hende jeg må vente litt, sier comeback-kongen.