Det omdiskuterte tremilslaget er tatt ut. Derfor får ikke Sundby ønsket oppfylt

SJUSJØEN (Dagbladet): Langrennssjef Vidar Løfshus avslører hvilke fire som har vunnet kampen om å få gå tremila for Norge i VM:

Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Finn-Hågen Krogh utgjør Norges lag på 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lahti.

Det betyr at Niklas Dyrhaug vrakes. Sundby ytret etter lørdagens renn at han mener Tønseth, Røthe og Dyrhaug fortjente å gå etter at trioen slo Krogh med ett minutt på lørdagens tremil.

- Laget ble tatt ut lørdag. Det er ikke Martin som bestemmer, men vi i langrennsledelsen, forteller Løfshus til Dagbladet.

- Hvorfor velger dere Finn og Sjur foran Niklas?

- Både Niklas og Simen Hegstad Krüger er overkvalifiserte og ville gått på alle andre lag. Det kunne vippet begge veier, men vi har veldig tro på Finn med hans kapasitet og avslutningsegenskaper. Han er en gullkandidat. Det samme er Sjur, som viser stigende form, sier Løfshus.

Sundby: - Det var tullete av meg

Martin Johnsrud Sundby møtte pressen rett etter uttaket. Han svarte ydmykt på spørsmålene om at Løfshus tok ut et annet lag enn han selv foreslo lørdag.

- Det er bra jeg ikke tok ut laget. Det var tullete av meg å foreslå et lag, forteller Sundby til pressekorpset.

- Ville du vrake Krogh?

- Jeg tenkte nok ikke så nøye på det. Finn er selvfølgelig en veldig bra mann å ha på laget. Dette blir veldig bra, sier Røa-gutten, som presiserer:

- Jeg vil at alle de beste i verden skal gå. Jeg vil ikke ha en situasjon hvor jeg vinner fordi en god konkurrent mangler.

Sundbys ønske

Det virket svært sannsynlig at Krogh ville bli blant de utvalgte fram til NM-tremila i helga. Da var kvartetten Sundby, Tønseth, Niklas Dyrhaug og Sjur Røthe i en egen klasse. Derfor fortalte Sundby til Dagbladet at han ville se disse fire på det norske laget på bekostning av nevnte Krogh.

- Det er ikke jeg som skal ta ut det laget, men jeg vil tro at dette fungerte som et amerikansk uttak. Når det blir så store differanser mellom utøverne, vil jeg tro at det blir oss fire som går i VM, sa Sundby til Dagbladet lørdag.

- Men Krogh er jo en glohet gullkandidat basert på det han har vist tidligere denne sesongen?

- Ja, men det er for så vidt Didrik, Niklas og Sjur også. Det kommer til å bli gått enda raskere i Lahti. Da vil jeg tro at dette er det beste laget. Det skilte altså ett minutt mellom de fire beste og ned til de øvrige i dag, minner Sundby om.

Iversens stikk

Til Dagbladet sa landslagskollega Emil Iversen at han tror verdenscuplederens ønske er basert på egne vinnersjaner.

- Martin sier dette fordi han er livredd for Krogh. Han er kynisk, vet du. Finn må absolutt gå tremila. Han er en som kan slå Martin og ta gull. Martin er livredd for Finn, sa Iversen til Dagbladet på søndag.

- Du tror det er derfor Sundby vil vrake Krogh?

- Ja, Martin vet at han har kontroll på Sjur, Didrik og Niklas på oppløpet, men ikke Finn. Martin frykter at han blir slått av Finn, så det er nok en baktanke der, tror Iversen, som selv velger lagsprinten foran tremila i VM.

Sundby benekter Iversens påstand

Mandag benektet Sundby at Iversens påstand medfører riktighet.

- Nei, vet du hva. Jeg har ikke tenkt i de baner i det hele tatt. Det eneste jeg uttalte meg på bakgrunn av, var resultatene som har vært i år, fellesstartene/jakstartene i Tour de Ski, verdenscup i Falun og NM og at det ble uttalt at NM-tremila ville bli avgjørende for uttaket, sa Sundby til Dagbladet mandag.

- Rettferdighet er vel det eneste jeg hadde i bakhodet da jeg sa noe om uttaket, og da hadde det vært resultatmessig veldig rettferdig om de tre gutta fikk de plassene. Det er disse tre gutta (Didrik, Niklas og Sjur) jeg har trent med i hele år. Jeg ønsker derfor rettferdig behandling av dem. Personlig og resultatmessig har det ingenting å si for meg hvilke andre jeg går med. Skal jeg vinne må jeg gå fra alle uansett, minner Røa-gutten om.